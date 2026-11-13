La columna de J.J.Jinks: Slow Horses

Por estos días se ha reeditado el libro del sociólogo y académico Ernesto Ottone titulado El segundo piso: un ejercicio de memoria. Esto ha llevado a Ottone a comparecer en distintos foros y medios de prensa para recordar y poner en contexto lo que fue ese ya mítico grupo de asesores que acompañó al presidente Lagos en su sexenio. Ottone, Lahera, Vergara y Campero fueron los cuatro mosqueteros que colaboraron codo a codo con Lagos en una mirada país de largo plazo sin descuidar las tareas propias que trae la contingencia para cualquier gobierno.

El espesor político, la claridad de rumbo y las capacidades profesionales relatadas por Ottone sólo hacen poner aún más en evidencia la debilidad de la actual estructura de asesores del presidente Kast. De la cabeza del actual segundo piso sabemos poco. Sabemos que es muy amigo del mandatario, que tiene toda su confianza y que en eso radica su poder. Sabemos también que partió como caballo de carrera metiéndose en todo lo que pillaba y que, después de un par de costalazos y charchazos con su propio sector, hoy lo hace menos. Sabemos que tiene poca experiencia política, tan poca que, en vez de mantener la mudez propia de su cargo ante el acoso periodístico, se le escapa un “pregúntele al ministro del Interior”, dejando la cancha libre para interpretaciones múltiples. Sabemos cosas, pero son pocas.

Nadie le hace sombra a Alejandro Irarrázaval en su feudo; si el segundo piso de Lagos era un ente colegiado donde se contrastaban miradas y opiniones, aquí estamos frente a una opción unipersonal. Eso no significa que trabaje solo; al revés, cada día que pasa trabaja más gente con él. El segundo piso se ha transformado en el lugar donde reciben escritorio -y salario fiscal, por supuesto- aquellos que fueron alejados de sus funciones por no cumplir las expectativas presidenciales, pero que se mantienen en su corazón.

El exsubsecretario de Seguridad Andrés Jouannet, la exministra del Deporte Natalia Duco y el exsubsecretario de Segegob José Francisco Lagos pasaron directo desde sus labores ejecutivas a sumarse al pool de asesores bajo Irarrázaval. Guardando todas las distancias, para quienes han tenido la suerte de ver la estupenda serie británica Slow Horses, el segundo piso de Kast se ha transformado en algo no muy distinto a ese grupo de agentes del MI5 caídos en desgracia haciendo tareas rutinarias a la espera de que dejen el servicio a Su Majestad.

Poco tiene que ver esta realidad con el discurso de siempre de José Antonio Kast preocupado del buen uso de los recursos públicos y de no utilizar el Estado para pagar favores políticos. Lamentablemente, no es lo que hemos visto en estos primeros meses. Esta semana se supo que a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert se le inventó un cargo en Paraguay como agregada de seguridad. ¡En Paraguay! La única explicación plausible para algo tan rebuscado y expuesto políticamente es que no quedaban oficinas libres en el segundo piso de La Moneda.