Llevo toda mi vida alegando contra los comentaristas futbolísticos que acomodan sus comentarios de acuerdo con el resultado del partido. Si el partido va cero a cero, siempre estará equilibrado, aunque no lo esté; el que hace el primer gol siempre será el que impuso su táctica, aunque sea evidente que sólo fue un cazuelazo, y así -sin pudor alguno- se pueden contorsionar varias veces durante 90 minutos de acuerdo con cómo se mueva el marcador. En Chile este es un mal muy extendido pese a mi mano empuñada y mis gritos frente al televisor. Curiosamente, pese a mi persistencia en el método, no ha habido ninguna mejora en décadas.



Algo similar ocurre con la crítica política a propósito del estancamiento de la economía chilena. Partamos por lo obvio: los resultados son malos o muy malos, elija usted. Y los comentaristas variopintos -unos más y otros menos- terminan culpando al actual Gobierno de aquello. No se trata sólo de analistas políticos, sino también de economistas e incluso de empresarios. No está de más recordar algunos hechos que pueden dar alguna perspectiva a lo que le ocurre a nuestro desempeño económico.



El Gobierno recibe las finanzas públicas claramente deterioradas, con poco o nulo espacio para seguir endeudando al país para financiar el exceso de gasto público. Se ha realizado un esfuerzo serio en moderar el gasto mediante recortes y todo indica que se va a aprobar un presupuesto responsable para el 2027 que colabora con el sano propósito de seguir bajando el déficit en los años que vienen.



Años de aumentar el costo laboral a las empresas terminan -para sorpresa de nadie con un mínimo de conocimiento económico- afectando seriamente la capacidad de generar empleos. Disminución de horas trabajadas, salario mínimo creciendo a tasas aceleradas, productividad plana, Ley Karin, dificultades crecientes para poder despedir a un empleado son parte del paisaje de nuestro mercado laboral. Nadie se puede hacer el sorprendido.



Nada muy distinto ha ocurrido en el campo de la inversión. La prueba más palpable es lo que está ocurriendo con la caída pronunciada de la producción minera, lo que tiene mes tras mes al Imacec dando tumbos en el subterráneo. Una maraña de permisos que nadie entiende ha extendido la aprobación de cualquier iniciativa al absurdo; la legislación ambiental se ha vuelto de tal complejidad que en la práctica es incumplible; la relación con las comunidades ha adquirido tal cariz que están en condiciones de paralizar cualquier proyecto. Así es imposible invertir y, por lo tanto, no hay producción.



Todo eso es endógeno, cien por ciento autoinfligido. La guinda de la torta: la crisis del petróleo. La estúpida guerra de Trump en Irán, junto con la destrucción de refinerías en Rusia, tiene los precios de los combustibles por las nubes y ha dañado fuertemente a la economía local. Con el diario del lunes es un poco más fácil culpar al bencinazo de todos nuestros males, pero ningún número serio avala esa tesis. Muy probablemente haber subsidiado los precios al inicio del Gobierno habría terminado con un downgrade en la clasificación de deuda y estaríamos en medio de mayores penurias aún.



En este escenario el Gobierno sacó adelante la ley de reconstrucción con baja de impuestos, certeza jurídica para los tributos y simplificación de trámites para la aprobación de proyectos. Hoy se encuentra empeñado en impulsar una modernización de nuestro mercado de capitales, tan aporreado en los últimos años.

Hay múltiples motivos para criticar con total razón al Gobierno; empuño una vez más mi mano para decir que la labor en economía no es uno de ellos. La utilidad de esto no difiere de lo obtenido con el fútbol.