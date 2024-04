Diversidad de equipos: una reflexión desde la experiencia personal

Columnistas

Por Corina Hernández, business manager de NTT Data Chile. #SoyPromociona

La diversidad en los equipos directivos es esencial para el éxito sostenible de las empresas en un entorno cada vez más complejo y competitivo, dado que fomenta la innovación, mejora la toma de decisiones, representa de manera más precisa las necesidades de clientes y fortalece la cultura empresarial. Es fundamental, por tanto, que las empresas reconozcan y valoren la diversidad como un activo estratégico y trabajen activamente para promoverla y cultivarla en todos los niveles de la organización.

Más allá de los estudios o afirmaciones, como finalmente la realidad se palpa a través de la experiencia, es lo que quiero compartir, no con el ánimo de validar lo anterior, sino simplemente como un ejemplo que invite a otros a poner su propia experiencia al servicio de avanzar en la sensibilización de la importancia de los equipos balanceados.

Mi vivencia personal se enmarca en dos organizaciones diametralmente distintas. La primera, tradicional y jerárquica, con una cultura organizacional más bien de la era industrial, estuve 15 años ahí. ¿Era posible que las mujeres surgieran y accedieran a puestos de la alta dirección? Sí, aunque pocas. ¿Y a qué costo? ¿O de qué forma? Masculinizándose, diría yo, adoptando un estilo de liderazgo muy similar al de los hombres, como una manera de adaptarse o "sobre adaptarse", sin divergir en opiniones.

Actualmente, estoy en una organización abierta y horizontal, con equipos bastante más diversos, de la cual puedo sentirme orgullosa, dado que existe conciencia de la importancia de la diversidad a nivel directivo y de las políticas organizacionales. Pertenezco a un equipo de siete ejecutivos, de los cuales dos somos mujeres. En ocasiones, ha sucedido que las opiniones son muy homogéneas entre mis compañeros y he puesto una voz divergente, que a veces resuena y otras no, pero está presente y eso hace la diferencia, nos hace crecer como equipo, nos hace ser mejores en la toma de decisiones. Al haber mujeres en el equipo, nos da más fuerza y equilibrio. Siento que hay valoración de este aporte, sin embargo, en las dinámicas automáticas, momentos de mayor tensión donde la toma de decisiones se hace crítica, me parece que se pierde un poco esta sensibilidad.

Mi conclusión, aún falta camino por recorrer en la integración genuina del talento femenino en la mayoría de las organizaciones. Claro está, hay diferentes grados de madurez dependiendo del tipo de compañía, rubro, cultura y, en particular, de cada equipo que la conforma.