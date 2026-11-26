Gobierno se despliega por la aprobación de sala cuna y Kast destaca que financiamiento. En una actividad en la Plaza de la Constitución junto con ministros, parlamentarios y actores sociales y en lo que será el inicio de un gran despliegue del gobierno por regiones difundiendo la nueva normativa, el Presidente Kast afirmó que “la legislación que teníamos era una camisa de fuerza que impedía que muchas mujeres pudieran salir a buscar trabajo” y aseguró que “esta es una buena fórmula para darle sostenibilidad en el tiempo”.

Remolacheros cuestionan a los nuevos dueños de Iansa tras el fin de la producción de azúcar. En conversación con Diario Financiero, el presidente de la Federación Nacional de Agricultores Remolacheros (Fenare), Jorge Guzmán, cuestionó el actuar de los actuales controladores de Iansa y sostuvo que, a su juicio, las condiciones del mercado internacional del azúcar permiten retomar la producción en Chile. “Han ratificado lo que nosotros siempre pensamos, que ellos venían a cerrar el negocio”, afirmó el dirigente.

Cómo sigue el dólar. Mientras los precios del cobre resurgen desde los castigados niveles a los que cayeron, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 1.039,14 lo que implica un retroceso de $ 1,05 respecto al cierre del miércoles. En tanto, el cobre transado en Londres subía 2,4% a US$ 5,42 por libra.

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