Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Gobierno recorre Chile por sala cuna + Remolacheros cuestionan cierre de Iansa + Dólar plano
Noticias destacadas
Gobierno se despliega por la aprobación de sala cuna y Kast destaca que financiamiento. En una actividad en la Plaza de la Constitución junto con ministros, parlamentarios y actores sociales y en lo que será el inicio de un gran despliegue del gobierno por regiones difundiendo la nueva normativa, el Presidente Kast afirmó que “la legislación que teníamos era una camisa de fuerza que impedía que muchas mujeres pudieran salir a buscar trabajo” y aseguró que “esta es una buena fórmula para darle sostenibilidad en el tiempo”.
Remolacheros cuestionan a los nuevos dueños de Iansa tras el fin de la producción de azúcar. En conversación con Diario Financiero, el presidente de la Federación Nacional de Agricultores Remolacheros (Fenare), Jorge Guzmán, cuestionó el actuar de los actuales controladores de Iansa y sostuvo que, a su juicio, las condiciones del mercado internacional del azúcar permiten retomar la producción en Chile. “Han ratificado lo que nosotros siempre pensamos, que ellos venían a cerrar el negocio”, afirmó el dirigente.
Cómo sigue el dólar. Mientras los precios del cobre resurgen desde los castigados niveles a los que cayeron, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 1.039,14 lo que implica un retroceso de $ 1,05 respecto al cierre del miércoles. En tanto, el cobre transado en Londres subía 2,4% a US$ 5,42 por libra.
Te recomendamos:
-
- Circular de Hacienda entrega instrucciones para la no renovación de funcionarios públicos que se desempeñan en calidad de contrata
- Santander cierra negociación colectiva: entre nuevas medidas dará $ 1,6 millones para congelar óvulos y $ 2,9 para fertilización asistida
- Besalco sale al mercado de bonos y obtiene casi US$ 80 millones gracias al primer remate holandés de su historia
- Dólar por las nubes y caída del cobre, el complicado cóctel en el análisis de la Comisión de Hacienda de la Cámara
- Startup de agentes de IA para ventas de empresas cierra ronda a través de Broota para crecer en Chile
- Los números y claves detrás del trimestre que marcó el retorno de Clínica Las Condes a las utilidades
- CMPC avanza hacia la licencia de instalación de su megaproyecto en Brasil, pero se reabre disputa judicial
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido recienteVER MÁS
Isapres cierran el primer semestre con ganancias por $ 32.794 millones, pero mayores costos golpean sus resultados entre abril y junio
Consalud y Colmena lideraron las utilidades de la industria, mientras que Vida Tres y Esencial fueron las únicas aseguradoras que cerraron la primera mitad del año con números rojos.
Reajuste del sector público: gobierno logra acuerdo con 13 de los 16 gremios y pacta alza salarial de 4,6% nominal
El incremento de las remuneraciones se materializará en dos etapas y el protocolo contempla una cláusula que permitirá elevar el porcentaje acordado en caso de que la inflación de noviembre supere las proyecciones.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete