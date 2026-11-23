En la sesión de este lunes, el abogado del ministro de Justicia, Juan Ignacio Piña, respondió a las preguntas de los diputados.

Un nuevo flanco de controversia se abrió este lunes en la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Durante una sesión que se extendió por más de tres horas, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados recibió antecedentes sobre 1.886 decretos de rebaja de condenas suscritos durante la actual administración, una cifra que generó cuestionamientos entre los parlamentarios opositores.

El antecedente surgió tras la respuesta del Ministerio de Justicia a un oficio enviado la semana pasada, mediante el cual la comisión solicitó la totalidad de los decretos firmados por la cartera desde la instalación del gobierno.

Sin embargo, el presidente de la instancia, el diputado Raúl Soto (PPD), cuestionó que los documentos fueran remitidos con carácter reservado, lo que, según sostuvo, no se ajusta a las condiciones en que fueron solicitados.

“Estoy francamente impactado. Nos acabamos de enterar de que no eran 56 decretos”, dijo. Y agregó: “Recibimos 1.886 decretos de rebaja de condena firmados por la actual administración, respecto de delincuentes en todo tipo de delitos. Hablamos de abusadores y violadores de niños y adolescentes, de criminales de lesa humanidad, pero también de narcotraficantes y miembros del crimen organizado”, dio a conocer el legislador opositor.

El ministro Rabat no asistió a la sesión, aunque estuvo representado por su abogado defensor, Juan Ignacio Piña, quien respondió las preguntas de los diputados. También se presentaron otros legisladores que no integran la comisión, especialmente del Partido Republicano, como es el caso del jefe de esa bancada, Benjamín Moreno; y, el diputado José Antonio Kast, quien intervino para recordar que parte del debido proceso que se le debe otorgar al ministro, es la posibilidad de no ejercer su defensa en persona ante la comisión.

Piña: “No ha habido ninguna infracción”

También asistieron diputados acusadores, como el jefe de bancada de los diputados socialistas Raúl Leiva y el diputado Jaime Araya (indep. PPD), entre otros. También asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

Sin embargo, se acordó realizar este martes dos sesiones. A las 10:30 habrá una sesión ordinaria para escuchar a expertos y a los periodistas que dieron a conocer el caso, a la que también está nuevamente invitado el ministro Fernando Rabat, que será invitado a la instancia todos los días de sesión.

Durante la sesión, Piña insistió en lo sostenido en la defensa escrita en que “no ha habido ninguna infracción” de parte de Rabat y que las diferencias de interpretación jurídica no constituyen falta constitucional.

Además, enfatizó que “las reducciones de condena tienen una razón que no es una gracia del Estado, tiene que ver con una de las obligaciones que los tratados ponen sobre los hombros del Estado, la reinserción”.

Por su parte, el exministro de Justicia Jaime Gajardo señaló que durante su gestión “se aplicó la ley de rebaja de condenas con las modificaciones del año 2022” y reafirmó que “la interpretación que hace hoy el Ministerio de Justicia, amparándose en el principio de retroactividad penal, cambia lo que ha hecho el Estado de Chile en dos décadas y media” y acusó la existencia de una “disonancia” entre lo que dice la defensa del ministro y lo que argumentan los decretos para rebajar las penas a los condenados.