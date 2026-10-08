Gobierno suspende promulgación de la Ley de Reconstrucción por los aluviones en Las Condes

En evento empresarial en Valdivia, el mandatario sostuvo que van "a comenzar a bajar la carga tributaria para hacernos más competitivos con otros países y la invariabilidad tributaria para los grandes proyectos es algo muy anhelado”.

En el marco de su discurso en el Encuentro Empresarial del Sur (Eesur) 2026 que se realiza en Valdivia, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que este viernes se va a promulgar la Ley de Reconstrucción, afirmando que se trata de un “cambio histórico” en materia de competitividad tributaria y atracción e inversiones. Sin embargo, durante la tarde de este jueves, la Presidencia de la República informó la suspensión de dicha actividad, debido a la emergencia climática que afecta a la comuna de Las Condes.

"Producto de la grave emergencia por aluvión en Las Condes, el Presidente Kast ha decidido no realizar la pauta de promulgación de la Ley de Reconstrucción que estaba agendada a primera hora de mañana", señalaron en La Moneda oficialmente.

En su discurso en el sur del país, el mandatario planteó que su gobierno está enfocado en cuatro pilares: “seguridad, competitividad tributaria, facilitación regulatoria, y responsabilidad fiscal. Sin estos cuatro pilares es muy difícil un crecimiento sostenible y la paz que se requiere para invertir”.

Destacó que “en 30 años no se había bajado ningún impuesto" y agregó que se "va a comenzar a bajar la carga tributaria para hacernos más competitivos con otros países y la invariabilidad tributaria para los grandes proyectos es algo muy anhelado. Las empresas vuelven a invertir, vuelven a confiar, cuando ven que se vuelve al sentido común, a la competitividad tributaria, al tema de la seguridad”.

Destacó que en su mandato “ya se destrabaron más de US$ 17.000 millones sólo a nivel de comité de ministros, porque hay carácter, hay decisión, hay convicción de avanzar y tenemos un récord histórico de inversión aprobada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que ya supera los US$ 44.000 millones. Claramente la mano está cambiando”.

Si bien el jefe de Estado señaló que lo anterior “nos permite ver un futuro promisorio”, reconoció que “tenemos un problema ahora actual, sí, claro, si las tasas de desempleo están altas” y mencionó los planes que buscan dinamizar la generación de puestos de trabajo en construcción de obras públicas a la espera que se comiencen a concretar las inversiones programadas.

El mandatario también se refirió al Presupuesto 2027 recientemente enviado al Congreso: “Hemos ido ordenando los recursos y eso nos permitió expandir el Presupuesto en 1,5%.¿Alcanza? Si somos responsables y utilizamos bien los recursos, podría darnos, porque no podemos hacer más si no tenemos los ingresos suficientes. Pero nuestro foco en este Presupuesto es empleo, la seguridad y el crecimiento, porque cada peso mal gastado es un peso que se le quita a una urgencia real”.

Agregó que “volvamos a la calma, en el Presupuesto algunos se ponen más ansiosos y señalan que se acaba esto u esto otro. Lo que les decimos es que cuando hay un programa que tiene una mala evaluación o no un buen resultado, hay que hacer evaluaciones”.

Y se preguntó “¿o alguien me va a decir que en educación hemos logrado el avance de los niños en leer, sumar y restar? Si un niño no sabe, no tenemos base sobre la cual desplegar las capacidades de esos niños. Pero reitero: de todos los temas en el Presupuesto los vamos a conversar”.

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Posible tercera candidatura de Bachelet

Pero el mandatario también se refirió, aunque sin mencionarla, a la posibilidad de una tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet, señalando que “algunos ya están pensando en la próxima elección, yo decía la tercera es la vencida y miren, aquí estoy”.

Planteó que “es legítimo tener distintos liderazgos, pero lo que hay que dejar asentado es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas pasadas se hicieron bien o mal. A nosotros también nos van a evaluar, pero ¿qué paso hace 12 años con la reforma tributaria? ¿Qué pasó con la reforma laboral? Y ¿Qué paso con la reforma educacional y con nuestras fronteras hace 12 años? Porque todos aquí coincidimos hace un año que era un drama real y que enfrentamos una crisis laboral, migratoria, educacional y de crecimiento”.