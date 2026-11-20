La única hija de Andrónico Luksic Craig lleva cerca de un año entrando al mundo del cine a través de la producción.

Pareciera que este año todo el mundo está hablando de Federico García Lorca. A 90 años de su muerte -fue asesinado por el bando sublevado en Granada, en agosto de 1936, a un mes del golpe de Estado que desató la Guerra Civil española-, su figura reaparece en libros, documentales y obras de teatro. Y, sobre todo, en La bola negra, película con la que la dupla de realizadores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi -ganadores del premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes- reinterpretó una obra que Lorca dejó inconclusa al morir, de la que sólo se conservan cuatro páginas. El filme ya es el tercero más taquillero en la historia del cine de ese país, con más de 36 millones de euros recaudados. España la eligió para competir por el Oscar a mejor película internacional, y revistas como Variety y The Hollywood Reporter la ponen además entre las candidatas a mejor largometraje, un hito que pocas producciones de habla no inglesa han conseguido.

Pero aquella película no es la única vinculada al poeta y dramaturgo español. Hay otra, en etapa de postproducción: Lorca, que cuenta sus últimas semanas de vida, y que también promete ser un hit. El rodaje de esta biopic partió en Granada en agosto de año, en las semanas del aniversario de su muerte.

Detrás de ese largometraje -dirigido por Fernando Franco, protagonizado por Nacho Sánchez y con financiamiento español y belga- hay una chilena que, de a poco, está entrando a la industria del cine. Es Fernanda Luksic Lederer (35), hija de Andrónico Luksic Craig y la única mujer entre sus cinco hijos.

Hace poco más de un año dejó su puesto en PepsiCo, en México, para abocarse de lleno a esta nueva carrera. “Es una pasión que lleva desde chica”, dicen quienes la conocen. Para eso en marzo armó en Madrid su productora, Kankana Films, con la que quiere abrirse paso en el rubro cinematográfico español. Eso sí, en su entorno advierten que es un camino todavía incipiente y que, por ahora, su prioridad es aprender.

Camino propio

Por años, su camino profesional fue por otro lado. Al salir del colegio, Fernanda Luksic estudió negocios en Boston College y en 2019 terminó un MBA en Harvard, donde encabezó una investigación sobre inversión de impacto en Latinoamérica. En esos años hizo también una práctica en Americas Society/Council of the Americas, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. Ahí, según contó en 2020 a DF MAS, se reencantó con la región y decidió emprender en ella.

Por ejemplo, recién egresada fundó con una compañera de Harvard -la guatemalteca Ana Cristina Gadala- Mosaico Ventures. La idea original era crear un fondo que conectara a inversionistas con pequeñas empresas de la región, pero al poco tiempo mutó a una plataforma para emprendedores e inversionistas de Latinoamérica, con noticias, ofertas de trabajo y consejos para escalar negocios.

Luego llegó la pandemia. Con Fernando Mendoza, amigo de colegio e historiador de la UC, ya había conversado la idea de hacer un newsletter al estilo de Morning Brew, que resume la actualidad estadounidense en un correo. Era algo que, a su juicio, no existía en Chile. Y por eso ella le propuso echar a andar un proyecto.

Así nació La Dosis, un newsletter semanal que armaron junto al economista Benjamín Etchebarne, otro amigo del colegio. Cada viernes mandaban entre seis y ocho notas, con noticias de Chile y el mundo, y a ella le tocaban los temas de negocios y tecnología. Dos años después, tras 128 ediciones, La Dosis dejó de salir. A pesar de eso, un cercano pone este emprendimiento como ejemplo de lo que le gusta: “Ella disfruta de comunicar, contar historias”.

Con La Dosis en marcha, entró como chief of staff a la fintech mexicana delt.ai, y con eso se instaló en Ciudad de México. Después saltó a la proptech azteca Neivor y en octubre de 2023 llegó a PepsiCo como senior manager de estrategia y transformación, en el área de innovación.

Hasta ahí, nada de cine.

Los cafés

Pero hace cerca de un año decidió dedicarse a ese antiguo sueño que acarreaba desde chica. Y para eso se mudó a Madrid.

Ya en la capital española, la exejecutiva de PepsiCo le pidió un café a medio España. En su círculo dicen que eso es muy de los Luksic, juntarse con mucha gente sin compromiso, aprender de ellos y no tenerle miedo a partir de cero. Fernanda Luksic no conocía la industria por dentro, y en esas conversaciones quería entender qué se estaba produciendo y dónde valía la pena estar. Llegó con humildad, cuentan, y con ganas de absorber todo lo que pudiera.

Quienes han hablado con ella dicen que su idea es llevar lo que aprendió en Harvard y en el mundo corporativo al cine, una industria que muchas veces se guía más por olfato que por datos. Su propuesta es tener una mirada artística, pero también de negocio, que las películas sean rentables y con números azules. “Esa mezcla no es nada de común en el rubro, y por eso ya se ha hecho un espacio”, agrega uno de ellos.

Entre café y café conoció a Cristóbal García, productor de La Terraza Films, una firma de producción cinematográfica en España (ver recuadro). Él le mandó el guion de la película. “Le rayó”, cuenta una cercana. Luego la invitó a participar como coproductora y ella accedió. Hoy Kankana figura como coproductora de Lorca, junto a Ferdydurke Films, Ikiru Films, Miss Muerte, la belga Harald House y La Terraza Films.

Fernanda Luksic participó en buena parte de las jornadas de rodaje del filme. “Pero lo hizo muy piola”, aclara una persona que la conoce bien. Sólo quería ver de cerca cómo se hace una película -todo su proceso-, así que se dedicó a preguntar y a anotar todo en una libreta.

Valle del Elqui

Kankana -o Cancana- es un cerro del Valle del Elqui. En la zona dicen que es un centro de energía, y desde los años 70 llegan hasta allá comunidades atraídas por sus supuestas propiedades espirituales.

El Elqui es, además, un valle que los Luksic conocen bien. Hace varias décadas la familia compró tierras ahí, y Andrónico Luksic, de hecho, tiene una casa cerca de Pisco Elqui. En honor a ese cerro, la viña San Pedro le puso Kankana del Elqui a uno de sus vinos, un syrah. San Pedro es de CCU, la compañía que el grupo Luksic controla junto a Heineken.

Ese mismo nombre lleva la productora de Fernanda Luksic. Lo eligió, cuentan sus cercanos, porque significa “contar historias alrededor del fuego”.

De acuerdo a documentos oficiales, es una sociedad creada para producir y coproducir cine, series, documentales y contenidos digitales, y ella es su única socia y administradora. Luksic eligió España, cuenta una conocida, porque es un mercado “gigante”, con guionistas, cineastas y actores, y porque el país está en un buen momento económico: este 2026 su economía crecerá el doble que la UE y será el mayor creador de empleo entre las grandes economías del Viejo Continente.

En 2025 España produjo 423 largometrajes y superó por primera vez a Italia, con 357, como el país europeo que más películas hace, según el Observatorio Europeo del Audiovisual.

Fabula, la productora de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, también abrió hace poco una oficina en Madrid, y hoy graba Un perfecto extraño, su primera ficción en España, una serie para Disney+.

Lo que viene

¿Qué quiere contar? Su cruzada, dicen distintas voces, son las historias latinoamericanas que todavía no se han contado. Alguien lo pone así: le interesan las personas, hechos históricos o problemas cotidianos que pasan frente a todos sin que nadie los mire dos veces, pero que, bien contados, pueden remecer a la audiencia. Más allá de eso, está abierta a cualquier formato, para streaming o para salas, y, por ahora, siempre está pensando en coproducciones.

“Es fanática del cine y ve de todo”, ejemplifica un consultado. Sus cercanos dicen que tiene intuición, y “harto ojo” para el séptimo arte. En particular disfruta del cine latinoamericano y el español, pero su debilidad es el argentino. En su entorno creen que algo tiene que ver que su madre, Patricia Lederer, sea trasandina.

Su otra obsesión es entender por qué una película llega a ser exitosa y por qué otras producciones fracasan. No sólo se fija en el guion, sino también en los actores, en las locaciones, en la campaña y en cómo se pensó el negocio. Y sobre todo en el público: en quién va a ver qué y por qué.

Y a pesar de que su agenda está full de reuniones y presentaciones, “va lento, muy lento”, dice un amigo. Por eso, no le interesa meterse en muchas producciones rápido, cuentan, porque por nada del mundo quiere equivocarse. Hoy lee guiones y sigue tomando cafés. “Está conociendo a todo el mundo”, bromea otra cercana.

Por ahora, Lorca es su único proyecto, y la idea es presentar el largometraje en festivales a mediados del próximo año. Mientras, ella busca la siguiente historia.

Tren nocturno a Granada

“1936. Un hombre de treinta y tantos años viaja en un tren nocturno hacia su ciudad natal, Granada. Huye de unos días violentos y agitados en Madrid durante un verano pegajoso y asfixiante. En Granada no encontrará la calma que busca, y pronto la violencia se extiende. El hombre tiene que huir de la casa familiar. Su vida quizá corra peligro. Hasta que un día, un grupo armado lo encuentra y se lo lleva a una celda. Allí es golpeado y humillado. Sin ninguna explicación, sin ningún motivo. Se instala el terror. El hombre se llama Federico García Lorca”. Esa es la sinopsis oficial de Lorca, la película que coproduce Kankana.

A Fernando Franco el proyecto le llegó por una llamada de Cristóbal García, cofundador de La Terraza Films. El director, ganador del Goya a mejor dirección novel por La herida (2013), contó que desde su debut le habían ofrecido varios guiones ajenos sin que ninguno lo convenciera, y que esa llamada rompió “definitivamente esa racha”. El guion es del granadino Fernando Navarro, coguionista de Verónica (2017). Ha dicho que es la película que lleva toda la vida queriendo escribir y que la propuesta del filme es “despojar al poeta de su poesía y convertirlo en un hombre”.

Parte del rodaje fue en la Huerta de San Vicente, la casa donde veraneaba la familia de Lorca. Otra parte se hizo en el Palacio de Quintana, en Soria, donde durante tres noches de septiembre recrearon la Colonia de Víznar, el lugar en que pasó sus últimas horas.