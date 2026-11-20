Ashton Kutcher, FTX, el ex CEO de Google, los fondos que dijeron que no y un periodista que terminó multimillonario. Esos son algunos de los puntos que unen la historia de la IPO de Anthropic, la creadora de Claude. Aquí, 10 de ellos.

El jueves 19 de noviembre, cerca de las 14:00 de Chile, la primera acción de Anthropic se transó a US$ 111,50, un 34% sobre el precio que la empresa definió la noche anterior. Llegó a tocar US$ 115,10 y, por un rato, la creadora de Claude valió en bolsa más que Amazon, su mayor accionista. Terminó el día en US$ 97,17, con US$ 81.300 millones recaudados en la mayor salida a bolsa de la historia, por sobre SpaceX en junio.

A ese precio, cada dólar que entró en la primera ronda de Anthropic, en mayo de 2021, vale hoy US$ 378. ¿Pero quiénes son esos ganadores? Estos son los datos que (probablemente) no sabías de esta IPO.

1. El periodista que se fue a OpenAI

En 2016, Jack Clark le pidió a su editor en Bloomberg, Alistair Barr, que salieran a caminar por San Francisco. Quería contarle que dejaba el periodismo para irse a OpenAI. Barr intentó convencerlo de quedarse, pero Clark se fue igual.

Cuatro años después volvió a renunciar. A fines de 2020 fue uno de los siete empleados que dejaron OpenAI para fundar Anthropic. Fueron liderados por Dario Amodei, entonces vicepresidente de investigación, y su hermana Daniela. En el grupo iba Tom Brown, que había liderado la ingeniería de GPT-3. Las razones de la salida cambian según quién las cuente: Wall Street Journal escribió que fueron diferencias sobre seguridad, mientras que Amodei, en distintas entrevistas, puso el foco en la falta de confianza en el liderazgo de Sam Altman.

Hoy los siete tienen paquetes casi idénticos, de entre 237 y 241 millones de acciones cada uno. En la IPO cada uno vendió 3.378.378 acciones, unos US$ 280 millones brutos, y entre todos conservan el 50,1% de los votos a través de una sociedad que controlan, según el prospecto, que también registra que se comprometieron a donar el 80% de sus acciones, un compromiso voluntario y revocable.

El paquete de acciones de Clark valía unos US$ 23.000 millones al cierre del jueves.

2. Veintiún rechazos

Los siete necesitaban plata y no tenían producto, porque Claude saldría recién en marzo de 2023. Los acompañaba Anjney Midha, un inversionista que después sería socio del fondo Andreessen Horowitz, y que los llevó a tocar la puerta de 22 fondos de venture capital. Según contó en abril en el podcast 20VC, 21 dijeron que no, y varios le preguntaron qué era GPT-3.

Así, la Serie A de mayo de 2021 se cerró sin ningún fondo. La lideró Jaan Tallinn, el ingeniero estonio que cofundó Skype, y entraron James McClave, Dustin Moskovitz (fundador de Facebook), el Center for Emerging Risk Research y Eric Schmidt (ex CEO de Google). Midha también puso plata y hoy suma unos US$ 300 millones invertidos en la empresa, según el mismo episodio.

PitchBook, en ese tiempo, valoró a Anthropic en US$ 461 millones.

3. La ex de Schmidt

El ex CEO de Google llegó por otro camino. Según el Wall Street Journal, Schmidt tuvo una relación de tres años con Cami Clark. Tiempo después, en 2014, ella empezó un noviazgo con Dario Amodei y después se casó con él. Fue ella quien los presentó, y en 2018 Schmidt visitó el departamento de la pareja. Según una persona citada por The Information en agosto, Cami Clark maneja hoy las inversiones personales de la familia Amodei.

Schmidt puso decenas de millones de dólares y tiene alrededor del 1% de la compañía, según Bloomberg. Forbes estimó su participación en US$ 13.600 millones al precio de la IPO.

4. La ronda que pagó la quiebra de FTX

En abril de 2022, Sam Bankman-Fried era el CEO del exchange de criptomonedas FTX y lideró la Serie B de Anthropic junto a dos de sus ejecutivos, Caroline Ellison y Nishad Singh. FTX y su brazo de trading, Alameda, pusieron US$ 500 millones por cerca del 13,5% de la empresa, según el New York Times.

Siete meses después FTX quebró, y hoy Bankman-Fried cumple una condena de 25 años por fraude. Tiempo después, los bancos de la quiebra terminaron vendiendo todo por US$ 1.336 millones.

Con esa plata, la quiebra pagó a los clientes de FTX el 118% de sus reclamos en efectivo, según Inc. Bankman-Fried, en entrevistas con el New York Times desde la cárcel, criticó a los administradores bancarios que vendieron. Las 445 millones de acciones que soltaron valían US$ 43.300 millones al cierre del jueves, según cálculos de DF MAS.

5. Los que compraron en el remate

La lista de compradores quedó en documentos judiciales citados por Bloomberg. El más grande fue ATIC, un vehículo ligado al fondo soberano Mubadala de Abu Dabi, con cerca de US$ 500 millones. Le siguió Jane Street, la firma de trading donde Bankman-Fried trabajó tres años, con unos US$ 100 millones. También aparecen fondos de Fidelity, la Ford Foundation y Damac, el grupo del multimillonario de Dubái Hussain Sajwani, con US$ 50 millones.

Pagaron unos US$ 3 por acción, y al cierre del jueves la acción valía 32 veces eso. En un foro de Bloomberg en Dubái, Sajwani dijo que en menos de dos años ganó con Anthropic lo mismo que en 30 años de negocios, y en la misma instancia contó que sus participaciones en Anthropic, OpenAI y SpaceX le estaban dejando mucha plata, sin separar cuánto aporta cada una.

6. El manager de Madonna pidió permiso a Altman

El primer fondo de venture capital en liderar una ronda llegó recién en 2023. Spark Capital encabezó una Serie C de US$ 450 millones que valoró a Anthropic en US$ 4.500 millones, según el Wall Street Journal. Yasmin Razavi, socia de Spark, es hoy directora de la empresa.

En esa ronda entró también Sound Ventures, la firma que fundaron en 2015 Guy Oseary, manager de Madonna por casi cuatro décadas, y el actor Ashton Kutcher. La decisión se tomó en la casa de Oseary en Beverly Hills, tras una reunión de horas con Amodei, Kutcher y Effie Epstein, socia de la firma, según Bloomberg.

Había un problema, porque Sound ya era inversionista de OpenAI. Oseary le dijo a Bloomberg que no sabía que los fondos evitan invertir en competidores de sus empresas, y que Kutcher le pidió permiso a Sam Altman antes de entrar.

Sound puso US$ 35 millones en la Serie C y US$ 435 millones en total. Según Bloomberg, su participación es de 0,5%, unos US$ 7.000 millones. Kutcher dejó su rol de socio en julio para armar un fondo propio con Morgan Beller y conserva una participación, aunque lo que le corresponde de Anthropic no es público.

7. Mientras más tarde peor

Desde ahí, cada ronda multiplicó menos que la anterior. Menlo Ventures lideró la Serie D en 2024 y, con unos US$ 1.000 millones invertidos en total, su participación vale US$ 21.000 millones, según The Information. Lightspeed lideró la Serie E en marzo de 2025, a un precio que multiplicó 17 veces.

Iconiq, la firma que maneja la fortuna de Mark Zuckerberg, había pasado en una ronda anterior, según el Wall Street Journal. En septiembre de 2025 volvió y puso US$ 3.000 millones en la Serie F, el cheque más grande de su historia. Ese precio multiplicó 6,9 veces.

8. Amazon, Google y 598 empleados

Los que más plata ganaron son Amazon y Google, que además le venden el cómputo a Anthropic. Amazon tiene 1.936 millones de acciones, el 14,5% de la empresa, que al cierre valían US$ 188.000 millones, y Google 1.775 millones, por US$ 172.500 millones, según el prospecto.

Los empleados suman opciones y acciones restringidas por unos US$ 267.000 millones al cierre. Hill, un mercado de acciones privadas, estimó que 598 trabajadores que no son fundadores quedaron con más de US$ 100 millones cada uno, según Reuters.

9. Los que se bajaron temprano

Al Moammar Information Systems, una empresa de tecnología listada en la bolsa de Arabia Saudita, puso US$ 5 millones en la Serie D y vendió todo en 2025 por US$ 9,33 millones, según Zawya. Al cierre del jueves esas acciones valdrían unos US$ 160 millones, según cálculos de DF MAS.

10. Uno que no quiere celebrar

Entre los inversionistas ángeles de 2021 está el que menos quiere celebrar. Moskovitz puso entre US$ 15 y 25 millones en la Serie A, lo que a precio de cierre equivale a entre US$ 5.700 y 9.500 millones, según cálculos de DF MAS. A comienzos de 2025, él y su señora, Cari Tuna, traspasaron toda esa participación a una entidad sin fines de lucro para no ganar con la salida a bolsa. “Cari y yo invertimos en Anthropic para promover la seguridad, no la carrera”, dijo en una declaración al NYT. Agregó que la inteligencia artificial avanza demasiado rápido.

Moskovitz fue observador sin voto en el directorio de Anthropic. En abril escribió en Bluesky que la salida a bolsa le parecía problemática y que había intentado aconsejar que se postergara. Según una persona citada por el NYT, ni Dario ni Daniela Amodei han hablado con él en más de un año.