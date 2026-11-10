Marley Coffee apuesta por nuevo formato de cafeterías para expandirse en Chile y Latinoamérica

La compañía inauguró en Providencia su primer local propio bajo un concepto que busca ampliar el consumo más allá de las ventas al paso. El establecimiento funcionará como modelo para atraer futuros franquiciados.

Marley Coffee busca dar un nuevo paso en su estrategia de expansión en Chile y Latinoamérica. La compañía inauguró su primera cafetería propia bajo un formato orientado a la permanencia de los clientes, con el que pretende diversificar su modelo de negocios y abrir nuevas oportunidades de crecimiento a través de franquicias.

El nuevo establecimiento está ubicado en Santa Magdalena 111, en la comuna de Providencia, junto al Hotel Four Points, y se diferencia de los otros 18 locales propios que mantiene la marca, enfocados principalmente en el consumo al paso.

Con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados y capacidad para 30 personas sentadas, el recinto incorpora espacios para trabajar y realizar reuniones, además de una oferta gastronómica más amplia y un sistema de preparación de café distinto al utilizado en los puntos de venta tradicionales.

“Siempre tuvimos el desafío de crear una cafetería donde las personas pudieran vivir Marley Coffee más allá del consumo de un café. Queremos que sea un lugar de encuentro, donde puedan trabajar, conversar con amigos o simplemente relajarse. Buscamos que nuestra identidad esté presente en cada detalle, de manera que, incluso sin ver el logo, las personas puedan reconocer que están en Marley Coffee”, señaló el gerente de Cafeterías de Marley Coffee, Robert Inglis.

El ejecutivo explicó que la construcción de ese local demoró aproximadamente cuatro meses y estuvo bajo la supervisión de la familia Lasen, que trajo la marca al país en 2012.

La apuesta por las franquicias

Más allá de la apertura, la compañía busca utilizar el nuevo establecimiento como modelo para su futura expansión, tanto en otras ciudades de Chile como en mercados latinoamericanos.

La estrategia contempla presentar este formato a potenciales franquiciados interesados en desarrollar el concepto, aunque la empresa no detalló metas de nuevas aperturas, montos de inversión ni plazos para su implementación.

“Esta apertura marca una nueva etapa para Marley Coffee. No solo estamos ofreciendo una experiencia distinta a nuestros clientes, sino que también estamos creando una vitrina para futuros franquiciados. Queremos que este espacio sea una referencia de cómo se vive nuestra marca y nos permita seguir creciendo en Chile y Latinoamérica”, agregó Inglis.

El nuevo modelo también implica cambios operacionales respecto de los locales tradicionales de la cadena. Mientras estos últimos utilizan sistemas automáticos para la preparación de bebidas, la cafetería de Providencia incorpora baristas y equipamiento para elaborar preparaciones de manera personalizada.

La carta incluye más de 20 variedades de café y bebidas, además de productos de pastelería y sándwiches.

La elección de Providencia responde a su concentración de oficinas, hoteles, comercios y establecimientos gastronómicos, así como al flujo de trabajadores, residentes y turistas.

Hasta ahora, la empresa contaba con 18 cafeterías en todo el país con un formato más stand alone en los centros comerciales, con operaciones más transaccionales donde no existía necesariamente un vínculo de experiencia con el consumidor.