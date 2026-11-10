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Marley Coffee apuesta por nuevo formato de cafeterías para expandirse en Chile y Latinoamérica

La compañía inauguró en Providencia su primer local propio bajo un concepto que busca ampliar el consumo más allá de las ventas al paso. El establecimiento funcionará como modelo para atraer futuros franquiciados.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 20:00 hrs.

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