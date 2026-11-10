PriceSmart inicia venta de membresías en Chile y prepara apertura de su primera tienda en 2027
La firma estadounidense, que opera 59 locales en América Latina y el Caribe, abrirá su primera tienda en Las Condes durante el primer semestre de 2027.
Noticias destacadas
La cadena estadounidense PriceSmart inició este martes 10 de noviembre la venta de membresías en Chile, con precios anuales de entre $55 mil y $90 mil, de cara a la apertura de su primera tienda en el país, prevista para el primer semestre de 2027 en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. Además, anunciaron una alianza comercial con Banco de Chile.
La firma, que opera bajo un modelo de clubes de compras al que solo pueden acceder sus socios, ofrecerá cuatro tipos de membresías. Las categorías Diamond y Business tendrán un costo anual de $55 mil, mientras que Diamond Platinum y Business Platinum costarán $90 mil. Estas últimas contemplan una devolución del 2% en la mayoría de las compras realizadas en Chile, con un máximo de $450 mil al año.
Las membresías estarán dirigidas tanto a familias como a emprendedores y pequeños negocios. En el caso de las empresas, se permitirá incorporar hasta tres tarjetas adicionales, con un costo de entre $15 mil y $18 mil por persona, dependiendo del plan contratado.
Quienes se inscriban antes de la inauguración serán considerados socios fundadores. La empresa dispondrá de 20 mil catálogos de cupones para estos clientes, que podrán utilizarse una vez abierto el establecimiento. Además, las membresías podrán ocuparse de inmediato en los 13 mercados donde actualmente opera PriceSmart, mientras que su vigencia de 12 meses en Chile comenzará cuando abra la tienda.
Respecto de su oferta comercial, la compañía contempla la venta de productos locales e importados, además de su marca propia Member's Selection. El establecimiento también contará con servicios de óptica, restaurante, panadería y entregas a domicilio.
En paralelo, Banco de Chile entregará bonos de bienvenida de 20 o 30 Dólares-Premio, dependiendo del tipo de membresía, a los clientes que la contraten utilizando sus tarjetas de crédito. Ambas empresas trabajan en nuevas iniciativas comerciales que serán anunciadas posteriormente.
PriceSmart, con sede en San Diego, opera actualmente 59 clubes de compras en 12 países y un territorio estadounidense de América Latina y el Caribe. La firma cuenta con más de dos millones de cuentas de membresía, equivalentes a más de cuatro millones de tarjetahabientes, y una tasa de renovación del 90%.
Además de su llegada a Chile, la compañía contempla abrir otros tres establecimientos en Jamaica, Guatemala y Costa Rica durante el primer trimestre de 2027. Con estas aperturas y la de Las Condes, su red alcanzaría los 63 locales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido recienteVER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
Del laboratorio a la oficina: cómo y dónde diseñar espacios para startups científico-tecnológicas
Solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete