PriceSmart inicia venta de membresías en Chile y prepara apertura de su primera tienda en 2027

La firma estadounidense, que opera 59 locales en América Latina y el Caribe, abrirá su primera tienda en Las Condes durante el primer semestre de 2027.

La cadena estadounidense PriceSmart inició este martes 10 de noviembre la venta de membresías en Chile, con precios anuales de entre $55 mil y $90 mil, de cara a la apertura de su primera tienda en el país, prevista para el primer semestre de 2027 en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. Además, anunciaron una alianza comercial con Banco de Chile.

La firma, que opera bajo un modelo de clubes de compras al que solo pueden acceder sus socios, ofrecerá cuatro tipos de membresías. Las categorías Diamond y Business tendrán un costo anual de $55 mil, mientras que Diamond Platinum y Business Platinum costarán $90 mil. Estas últimas contemplan una devolución del 2% en la mayoría de las compras realizadas en Chile, con un máximo de $450 mil al año.

Las membresías estarán dirigidas tanto a familias como a emprendedores y pequeños negocios. En el caso de las empresas, se permitirá incorporar hasta tres tarjetas adicionales, con un costo de entre $15 mil y $18 mil por persona, dependiendo del plan contratado.

Quienes se inscriban antes de la inauguración serán considerados socios fundadores. La empresa dispondrá de 20 mil catálogos de cupones para estos clientes, que podrán utilizarse una vez abierto el establecimiento. Además, las membresías podrán ocuparse de inmediato en los 13 mercados donde actualmente opera PriceSmart, mientras que su vigencia de 12 meses en Chile comenzará cuando abra la tienda.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Respecto de su oferta comercial, la compañía contempla la venta de productos locales e importados, además de su marca propia Member's Selection. El establecimiento también contará con servicios de óptica, restaurante, panadería y entregas a domicilio.

En paralelo, Banco de Chile entregará bonos de bienvenida de 20 o 30 Dólares-Premio, dependiendo del tipo de membresía, a los clientes que la contraten utilizando sus tarjetas de crédito. Ambas empresas trabajan en nuevas iniciativas comerciales que serán anunciadas posteriormente.

PriceSmart, con sede en San Diego, opera actualmente 59 clubes de compras en 12 países y un territorio estadounidense de América Latina y el Caribe. La firma cuenta con más de dos millones de cuentas de membresía, equivalentes a más de cuatro millones de tarjetahabientes, y una tasa de renovación del 90%.

Además de su llegada a Chile, la compañía contempla abrir otros tres establecimientos en Jamaica, Guatemala y Costa Rica durante el primer trimestre de 2027. Con estas aperturas y la de Las Condes, su red alcanzaría los 63 locales.