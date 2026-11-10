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PriceSmart inicia venta de membresías en Chile y prepara apertura de su primera tienda en 2027

La firma estadounidense, que opera 59 locales en América Latina y el Caribe, abrirá su primera tienda en Las Condes durante el primer semestre de 2027.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 16:56 hrs.

PriceSmart Supermercados Estados Unidos Italo Sciaraffia
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