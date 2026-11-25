Los fondos de pensiones canadienses Ontario Teachers’ Pension Plan y Alberta Investment Management Corporation iniciaron un proceso de búsqueda de un potencial inversionista, según se informó este miércoles al regulador.

Un nuevo ajuste se avecina en el sector energético. Los fondos de pensiones canadienses Ontario Teachers’ Pension Plan y Alberta Investment Management Corporation iniciaron un proceso de búsqueda de un potencial inversionista con interés en adquirir una participación no controladora en Inversiones Grupo Saesa Limitada, sociedad controladora de Grupo Saesa. Esto, según se informó la tarde de este miércoles en hechos esenciales a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el escrito enviado por Inversiones Eléctricas del Sur, sociedad de inversiones que controla directamente a varias empresas de Grupo Saesa, entre ellas Saesa y Frontel, se detalla que los mencionados controladores de la sociedad comunicaron "el inicio de un proceso para la búsqueda de un potencial inversionista con interés en adquirir una participación no controladora en Inversiones Grupo Saesa Limitada, sociedad controladora del 99,99% de las acciones de la Sociedad y del 98,68% de las acciones de Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.".

De acuerdo al escrito, el proceso se encuentra en una etapa preliminar de análisis y evaluación por parte de los fondos de pensiones mencionados, y dentro de los próximos días se dará inicio al contacto formal de potenciales interesados, a fin de que puedan realizar una evaluación preliminar y eventualmente manifestar su interés en participar en el proceso.