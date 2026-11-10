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Silversea y la familia Pivcevic inauguran en Puerto Williams el hotel de lujo más austral del mundo

The Cormorant at 55 South, con 150 habitaciones e inversión de cerca de US$ 50 millones, nace de la ampliación del lodge Lakutaia y servirá de escala para los pasajeros de los cruceros de la operadora que viajan a la Antártida.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 14:20 hrs.

Catalina Vicuña hoteles turismo Magallanes
Silversea y la familia Pivcevic inauguran en Puerto Williams el hotel de lujo más austral del mundo

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