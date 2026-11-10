Silversea y la familia Pivcevic inauguran en Puerto Williams el hotel de lujo más austral del mundo

The Cormorant at 55 South, con 150 habitaciones e inversión de cerca de US$ 50 millones, nace de la ampliación del lodge Lakutaia y servirá de escala para los pasajeros de los cruceros de la operadora que viajan a la Antártida.

Es considerado como el hotel de lujo más austral del mundo y su inauguración oficial fue el pasado 5 de noviembre, en Puerto Williams. Su nombre es The Cormorant at 55 South y tiene detrás a la gigante de cruceros de lujo Silversea (del Grupo Royal Caribbean) y a la familia chilena Pivcevic, dueños de la firma operadora de vuelos chárter australes Aerolíneas DAP.

Cuenta con 150 habitaciones que tienen vista al Canal Beagle y los bosques de Isla Navarino. Su construcción –que contempló una inversión de cerca de US$ 50 millones– comenzó en 2025 y consistió en el traslado de piezas modulares completamente equipadas que la empresa Ecolodge trajo desde Mendoza, Argentina.



Desde la vereda chilena, quien lidera el proyecto es Andrea Pivcevic. Esta familia ya tenía operativo un inmueble hotelero en el lugar: el lodge Lakutaia, con 24 habitaciones. The Cormorant at 55 South fue el resultado de su ampliación, y se formó con la adquisición del 50% de participación de la gigante de cruceros Royal Caribbean, un 25% de la familia y otro 25% de Inversiones Brac (donde participa Jorge Jordan) y Albatros Ltda. (Jaime Vasquez).



La motivación de la operadora turística, por su lado, era que los pasajeros de los barcos de su marca Silversea que naveguen con destino a la Antártida –como lo fue la actriz Nicole Kidman, por ejemplo, en enero de este año– pudieran hacer una escala en las instalaciones del complejo.

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Royal Caribbean detalló en un comunicado que los cruceros Silver Endeavour, Silver Wind y Silver Cloud “operarán 40 viajes, incluyendo 29 cruceros con vuelo incluido a la Antártida, cada uno con una estadía en el Cormorant en 55 South”, desde ahora hasta marzo de 2027.

En el caso de Silversea, en el día de la inauguración del complejo hotelero, su presidente, Bert Hernandez, reafirmó que la instancia marcó un momento "decisivo" para la empresa.



“Ahora la expedición comienza aquí, en un hotel inspirado en Puerto Williams, con el mismo servicio que nuestros huéspedes esperan a bordo de nuestros barcos. Silversea siempre se ha caracterizado por ir más allá, y este es otro ejemplo de cómo seguimos invirtiendo en la experiencia de nuestros huéspedes”, dijo el ejecutivo.



Sobre sus instalaciones, la página web del hotel –que ya está operativa– adelanta que el complejo cuenta con un restaurante, gimnasio, salón con chimenea, un bar; y ofrecerá excursiones que incluyen “desde navegar en kayak por las tranquilas aguas del Canal Beagle hasta realizar una excursión para observar aves en los alrededores de Puerto Williams”.