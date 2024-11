Innovación con impacto social

Columnistas

Por Silvia Andrea Sánchez, informática, directora de empresas de innovación, #SoyPromociona

Hace un tiempo, conocí a un operador de maquinaria con más de 30 años de experiencia en minería. Después de una vida dedicada al sector, se encontraba ya en su etapa de jubilación, convencido de que su aporte en la industria estaba llegando a su fin. Sin embargo, un programa de capacitación digital lo sorprendió: no solo aprendió a manejar nuevas tecnologías, sino que se convirtió en mentor de jóvenes que recién comenzaban en el sector.

"Pensé que ya no podía aportar más, pero ahora estoy enseñando a otros lo que aprendí durante mi vida laboral", me dijo, con una mirada llena de orgullo. La historia de esta persona refleja el poder de la tecnología para transformar la minería, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en términos de legado y aprendizaje intergeneracional.

La minería, un sector históricamente tradicional, se enfrenta a un tremendo desafío: el envejecimiento de la fuerza laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 40% de los trabajadores mineros se retirarán en la próxima década, y solo el 20% de los jóvenes optan por carreras en minería.

Este vacío deja una gran oportunidad para que las personas con gran experiencia entren en un nuevo rol, el de formadores y guías, asegurando que las futuras generaciones cuenten con las habilidades necesarias para operar en un sector cada vez más digitalizado y automatizado.

Una de las claves está en las plataformas de formación online. Estas herramientas permiten que los trabajadores experimentados transmitan sus conocimientos a los más jóvenes, sin necesidad de que estén físicamente en el mismo lugar. Los simuladores virtuales, capsulas de videos y cursos interactivos permiten aprender de primera fuente el trabajo en terreno, todo desde sus hogares. Es una forma innovadora de garantizar que el conocimiento experto no se pierda con la jubilación, sino que se convierta en un activo valioso para la próxima generación.

Además, la digitalización de la minería no solo impacta la formación, sino también la operación misma de las minas. Según un estudio de Accenture, la minería 4.0, al incorporar estas tecnologías, puede reducir hasta un 30% los accidentes laborales, mejorando no solo la productividad, sino también la seguridad de los trabajadores. Con drones, sensores y robots, se reduce la exposición a riesgos y se crea un entorno más seguro, lo que hace que la minería sea más accesible para personas de todas las edades y experiencias.

Pero la verdadera magia de la innovación tecnológica en minería es que no solo impacta la eficiencia o la seguridad, sino también tiene un impacto social. Al integrar a los trabajadores con más experiencia en el proceso de formación y la digitalización de la minería, estamos creando un sector más inclusivo y sostenible. Haciendo que la minería del futuro no sea solo un espacio de trabajo, sino también una comunidad de aprendizaje que abarca a todos, sin importar su edad, género o experiencia.