“Bien ahí, ministro Grau. Se la jugó”: los empresarios del Biobío aplauden despacho de la ley de permisos

En encuentro regional en Los Ángeles, el presidente de Irade, Nelson Donoso, no dejó de insistir en ponerle alto a la violencia en la región. “No más Rucalhues”, dijo.

Los -1º C que marcaron los termómetros en la madrugada en la Región del Biobío no impidieron que a las 9 de la mañana este miércoles ya se hubieran congregado unas 300 personas en el Hotel Four Points de Los Ángeles.

El recinto alberga desde hoy la tercera edición del Encuentro Regional de Empresas (Erede) en esta ciudad. Tradicionalmente, el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade) organizaba anualmente este encuentro en Concepción, pero desde 2023 ha sumado una segunda convocatoria en la Provincia del Biobío.

Fue el presidente de esta corporación, Nelson Donoso, el primero en tomar el micrófono. En su discurso, dedicó un espacio para celebrar la aprobación de la Ley que busca reducir los tiempos de permisos. “Bien ahí, ministro Grau. Se la jugó”, dijo.

La declaración cobra especial relevancia cuando se tiene en cuenta que Donoso es el gerente general de Aclara Resources, la firma que desarrolla el proyecto de tierras raras en Penco que se convirtió en uno de los emblemas de la “permisología” luego de que se le pusiera término anticipado por no registrar seis naranjillos. Aclara ya reingresó el proyecto.

Pero, además, Donoso envió mensajes a las socias de Irade: “Las empresas somos parte de un tejido social y ese tejido hoy requiere de un liderazgo consciente, de visión de largo plazo y de una voluntad real de transformación, incluso más allá de nuestras áreas de influencia geográfica, los brazos de la responsabilidad social empresarial deben llegar a todos los rincones de nuestras provincias”.

También hizo un llamado: “Apostemos con decisión por la formación de capital humano avanzado, la Región del Biobío tiene un ecosistema académico privilegiado, con universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales de excelencia”.

Y cómo no, el dirigente no dejó de referirse a un conflicto a estas alturas ya histórico de la región. “No más Rucalhues. Actos como el de Rucalhue pulverizan la voluntad de invertir”.

Así, insistió al Estado: “Evidentemente el sector privado no puede avanzar solo. Chile y en especial las regiones de Biobío y Araucanía necesitan con urgencia de un Estado capaz de garantizar que podamos vivir en paz, libres de amenazas, de violencia, de delincuencia y de actos de terror”.

Durante la jornada, participarán del evento el presidente de CMPC, Bernardo Larraín Matte; el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman; representantes de gremios como Acera, Corma, Acenor y Socabio; además de diversos personeros de compañías privadas y autoridades.