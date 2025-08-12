Gremio de aerolíneas por contracción global en viajes hacia EEUU: “El principal beneficiado fue Latinoamérica”

Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos, la contracción de los vuelos a ese país es una realidad tanto global como local.

Según la Administración de Comercio Internacional de EEUU, de enero a abril de 2025 el número de chilenos entrando a esa nación cayó en 8,9%, lo mismo está pasando con el tráfico de la mayoría de los países.

En entrevista con DF, el VP Regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá, aseguró que “obviamente la política del Gobierno estadounidense sí ha tenido un impacto (en el sector)”. Afirmó que esto ha afectado sobre todo al turista que tradicionalmente iba a EEUU de vacaciones, dígase canadiense, europeo o latinoamericano. “Muchos han decidido no viajar a EEUU y se está viendo -sobre todo- en los vuelos del norte de Europa y de Canadá hacia EEUU”, sostuvo Cerdá.

Esto ha significado un reajuste en las rutas e itinerarios de las distintas aerolíneas y que -en concreto- se ha traducido en menos vuelos en algunos casos e incluso reacomodación a aviones más chicos.

“Se está manejando la capacidad bastante eficiente (de las aerolíneas), si ven que hay un impacto en sus ventas, pues van reduciendo, ajustando, cambiando aviones”, explicó el VP Regional de la IATA. “La conectividad con EEUU sigue siendo bastante fuerte por los lazos que hay, pero no tiene la misma demanda que hemos tenido en años pasados”, precisó.

PETER CERDÁ, VP REGIONAL DE IATA AMÉRICAS. HELEN KOUYOUMDJIAN, GERENTA GENERAL DE IATA PARA CHILE. FOTOS: JULIO CASTRO Y ARCHIVO.

El ejecutivo advirtió que “ha habido algunos vuelos que se han cancelado totalmente, sobre todo si miramos el tráfico de Centroamérica o México hacia EEUU”.

De acuerdo a los datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el tráfico internacional de México cayó 1% en junio impulsado principalmente por la baja de un 2,1% en el tráfico a EEUU. Las cifras del organismo también arrojaron que el crecimiento del tráfico con Canadá (+12.4%) -como ruta alternativa- moderó parcialmente la contracción de los vuelos internacionales de México.

Oportunidad

“El problema de uno puede ser la oportunidad de otro”, planteó Cerdá, sosteniendo que este escenario “sobre todo para América Latina se ha convertido en una oportunidad”.

¿La razón? Las líneas aéreas están viendo cómo el tráfico se ha visto negativamente impactado hacia EEUU y han decidido trasladar muchos de esos vuelos a otras regiones, principalmente a Latinoamérica.

“Hemos visto vuelos nuevos que no estaban en el corto plazo en la planificación, hay compañías que han reajustado sus rutas y han aprovechado de abrir nuevos destinos en América Latina”, explicó Cerdá. “Lo que estamos viendo es más interés hacia nuestra región. Las aerolíneas están poniendo más capacidad, sobre todo para la temporada de verano; ahí vamos a ver una demanda mucho más grande de lo que estábamos viendo en años anteriores. En parte porque esos pasajeros tradicionales que iban a EEUU ahora están viniendo a América Latina”, dijo.

“Se podría decir que el principal beneficiado de esto fue Latinoamérica”, señaló Cerdá.

Chile y la Visa Waiver

La gerenta general de IATA para Chile, Helen Kouyoumdjian, sostuvo que las reiteradas cancelaciones de Visa Waiver en Chile “fueron las que generaron un ambiente de no viajar a EEUU por temor”, añadiendo que “la preocupación de las líneas aéreas norteamericanas en Chile es que ha habido mucha desinformación (...) Hubo un efecto también de (creer) que la Visa Waiver se iba a acabar”.

Enfatizó que la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de los EEUU, Kristi Noem, “validó la Visa Waiver como programa a seguir y eso ha vuelto a generar calma”. Y concluyó: “Es un programa que continúa y tiene buena evaluación; entonces yo creo que ya pasó esa etapa”.