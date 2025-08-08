Cadena Redfarma aprueba su reorganización judicial con el apoyo de grandes laboratorios

La filial comercial de la cadena de farmacias Redfarma, Droguería CDR, acaba de aprobar su acuerdo de reorganización judicial por deudas que superan los $ 3.800 millones , las cuales -según explicaron- se acumularon por un aumento sostenido de los costos laborales, financieros y logísticos, así como la contracción en los plazos de pago del mercado y la presión competitiva creciente por la concentración del canal farmacéutico.

La firma, nacida en la Región del Biobío y que tiene presencia en todo el país con locales propios y franquicias, aprobó su plan en el 2° Juzgado Civil de Talcahuano con el voto favorable del 84% de los acreedores presentes, equivalente al 68,57% del total del pasivo con derecho a voto.

El acuerdo contempla el apoyo de acreedores denominados estratégicos, tales como los laboratorios Bayer, Maver, Merck, Opko, Saval, Bago, Abbott, Recalcine, AstraZeneca, entre otros. Incluye un plan de pagos a ocho años, con un primer año de gracia para reinversión en capital de trabajo y la fiscalización directa por parte de la interventora designada por el tribunal, Daniela Camus.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Según explicó la empresa, el proceso de reorganización ha afectado el funcionamiento de algunas farmacias propias de la red “por la restricción crediticia impuesta por Provefarma, el brazo distribuidor de Femsa Salud y que opera farmacias como Cruz Verde y Maicao. Sin embargo, la compañía ha acelerado una serie de medidas estratégicas que permiten fortalecer y expandir el modelo”.

Entre ellas, incorporaron dos nuevos distribuidores de medicamentos para evitar la sobrerrepresentación que tenían de la filial de Femsa Salud. Asimismo, se están evaluando todos los locales propios, manteniendo solo los esenciales para la estrategia de crecimiento y la firma sigue apostando por la expansión vía franquicias.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Dentro de los planes de digitalización, están implementando una plataforma de abastecimiento y están formalizando una alianza con Yapp para conectar a los pacientes con beneficios asociados a seguros, isapres y planes de fidelización, junto con echar a andar su tienda en Mercado Libre.

La cadena, ligada a la familia Inzunza de Concepción, está piloteando un sistema de suscripción que permita a los pacientes acceder a productos con precios especiales y bajos siguiendo la idea de la Ley Cenabast, con una especie de suscripción al estilo de la supermercadista estadounidense Costco.