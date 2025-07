Los intensos movimientos de los dueños del retail en la bolsa

Los accionistas emblemáticos de las mayores firmas de retail del país protagonizaron una arremetida de operaciones esta semana. Los intensos movimientos se dan en medio de un cambio de posiciones al interior de Falabella, Mallplaza y Cencosud.

El foco estuvo en Falabella. Tras 22 años de vigencia, el pacto de accionistas que ha gobernado la empresa desde 2003 —y que aglutinaba cerca del 66% de la propiedad a través de las siete ramas familiares (Sergio Cardone, Karlezi Solari, Heller Solari, Cortés Solari, Del Río Goudie, Cúneo Solari y Solari Donaggio)— llegó a su fin el martes 1 de julio de 2025.

Sin un grupo controlador, el término del acuerdo liberó a sus exintegrantes de restricciones para vender acciones y deshacer posiciones. Y los movimientos no tardaron en llegar.

Como era esperable, el grupo Bethia, ligado a los Heller Solari, tomó la delantera. El jueves la familia vendió alrededor de 12 millones de acciones por US$ 64,9 millones. El paquete equivalía al 0,5% de la compañía y dejó al grupo con menos de un 5% de participación en Falabella.

Pese al fin del pacto, Heller mantuvo las antiguas tradiciones: ofreció los títulos en venta a otros miembros del acuerdo. Tres de las familias salieron de compras.

Las cifras detrás del reordenamiento

Según datos de la Bolsa de Santiago, la mayor operación vino por parte de los Cúneo Solari. Las hermanas Paola y Giorgianna lideraron las compras con dos transacciones de montos casi idénticos (con una sola acción de diferencia). A través de las sociedades Inversiones Santa Victoria SpA e Inversiones Cinque Terre SpA, desembolsaron en conjunto US$ 33 millones, equivalentes al 0,24% de la propiedad. Con ello, su participación en Falabella se elevó hasta el 8,9%.

Por su parte, la familia Del Río Goudie también realizó movimientos. Juan Pablo Del Río, el mayor del grupo, desembolsó US$ 9,7 millones para adquirir el 0,07% de la compañía, a través de la sociedad DT D y D SpA, con lo que su participación se empinó hasta el 1,47%.

Felipe y José Luis Del Río, en tanto, compraron en conjunto US$ 14 millones en acciones —equivalentes al 0,1% de la firma—. La sociedad DT Carrera SpA (ligada a Felipe) elevó su participación desde 1,27% a 1,32%, mientras que Ingeniería e Inversiones Limitada (ligada a José Luis) alcanzó el 0,05%.

El último en informar a la Bolsa de Santiago fue Sergio Cardone. A través de Importadora y Comercializadora Amalfi, desembolsó US$ 6 millones por el 0,04% de la propiedad, alcanzando así el 1,98% de Falabella.

En total, los Cúneo Solari compraron US$ 33 millones, los Del Río Goudie US$ 23,7 millones y Cardone US$ 6 millones. Descontando esas adquisiciones, aún se desconoce el destino de una porción relevante del paquete vendido por Bethia.

Bethia y el "otro" Falabella

Los movimientos de los Heller no son nuevos. Hace solo tres semanas, el grupo vendió otro 0,5% por US$65,4 millones. Desde 2024 a la fecha, Bethia ha concretado cuatro operaciones, desprendiéndose en total de 87,7 millones de acciones, equivalentes al 3,5% de Falabella.

Los precios reflejan el rally bursátil que ha vivido el retailer. Mientras en marzo de 2024 vendían en torno a $2.400 por acción, esta semana lo hicieron a $5.000 por papel.

Las dificultades de liquidez del grupo ya habían llevado a los Heller Solari a solicitar, en el pasado, autorización al resto del clan para desprenderse de parte de su participación. El límite fijado fue del 5%. Hoy su posición es 4,89%.

En paralelo al reordenamiento accionario entre las familias, la plana ejecutiva de Falabella también ha protagonizado movimientos relevantes.

En medio de un plan de incentivos de largo plazo, durante 2025 los ejecutivos han realizado transacciones por US$ 7,4 millones: US$ 5 millones en ventas y

US$ 2,3 millones en compras.

La operación más relevante ocurrió hace solo una semana, cuando Juan Manuel Matheu, CEO de Falabella Financiero, vendió el 0,03% de la compañía por US$ 3,4 millones.

Ventas: Fürst en Mall Plaza y Heike en Cencosud

Por su parte, la familia Fürst —socia minoritaria de Mallplaza junto a los Müller— también concretó una masiva venta de acciones de la filial.

A nombre del director Paul Fürst Gwinner, la sociedad Inversiones Avenida Borgoño liquidó un paquete por US$ 84,2 millones, equivalentes al 1,72% de Mallplaza. Con ello, la sociedad pasó a controlar un 12,3% de la operadora de centros comerciales.

Por otro lado, el segundo mayor retailer del país también registró movimientos por parte de sus accionistas históricos.

Esta semana, Heike Paulmann —expresidenta de Cencosud e hija del fallecido fundador Horst Paulmann— vendió un paquete de 8.136.952 acciones por

US$ 27,9 millones, en dos operaciones realizadas el lunes.

La venta equivale al 0,29% de la compañía. Con esto, la participación de Heike Paulmann a título personal a través de su vehículo de inversión PK One quedó en 0,24%. Se trató de la segunda mayor operación realizada por un miembro del grupo controlador de Cencosud a título personal, solo superada por la venta de Horst Paulmann en 2013.