El viceministro de Economía sostuvo que la evolución del PIB no basta para determinar si una economía está en recesión y citó los criterios utilizados en EEUU y las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) al respecto.

“Dos trimestres consecutivos de caída del PIB no implican una recesión”. Con estas palabras, el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, cuestionó el criterio utilizado habitualmente para definir una recesión técnica, luego de que este martes se conocieran las cifras de actividad económica de septiembre en el país.

En una publicación en su cuenta en X, que encabezó con la frase “Un mensaje para el periodismo”, el economista señaló que en Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del National Bureau of Economic Research (NBER).

Un mensaje para el periodismo: Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican una recesión. En Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del NBER (National Bureau of Economic Research). El NBER rechaza explícitamente la regla de los dos trimestres. En su página web plantea textualmente la siguiente pregunta: "¿Por qué el comité no acepta la definición de los dos trimestres?". Expone cuatro argumentos: • "Multiplicidad de indicadores: la actividad económica no puede identificarse exclusivamente con el PBI real. • Profundidad: dos trimestres consecutivos de pequeñas caídas del PBI pueden no constituir una recesión. • Frecuencia: el comité prioriza los indicadores mensuales sobre los trimestrales. • Medición: otorga igual importancia al PBI real y al ingreso interno bruto real (GDI)." https://t.co/hPj8K6nK8L El FMI también advierte sobre los problemas de esta regla y señala que centrarse exclusivamente en el PBI es demasiado restrictivo. https://t.co/HUZNwPtEu0 La regla de los dos trimestres es un criterio obviamente simplista, superficial, carente de sustancia económica. Repetir y repetir algo falso no lo hace realidad. — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) November 24, 2026

“El NBER rechaza explícitamente la regla de los dos trimestres”, sostuvo Daza, quien enumeró los cuatro argumentos que esgrime la institución para no adoptar esta definición.

El primero apunta a la multiplicidad de indicadores, dado que “la actividad económica no puede identificarse exclusivamente con el PIB real”, mientras que el segundo se refiere a la profundidad de la contracción, ya que “dos trimestres consecutivos de pequeñas caídas del PIB pueden no constituir una recesión”.

En cuanto a la frecuencia de las mediciones, Daza destacó que “el comité prioriza los indicadores mensuales sobre los trimestrales” y que, en materia de medición, “otorga igual importancia al PIB real y al ingreso interno bruto real (GDI)”.

“El FMI también advierte sobre los problemas de esta regla y señala que centrarse exclusivamente en el PIB es demasiado restrictivo”, agregó.

“La regla de los dos trimestres es un criterio obviamente simplista, superficial, carente de sustancia económica”, afirmó el viceministro, quien cerró su publicación señalando que “repetir y repetir algo falso no lo hace realidad”.

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Las cifras de Argentina

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad económica de Argentina creció 1,1% en septiembre respecto del mes anterior, tras registrar una caída de 2,5% en julio y un avance de 0,4% en agosto.

Pese a la recuperación de los últimos dos meses, la actividad económica se contrajo 1,8% en el tercer trimestre respecto del anterior, según cálculos a partir de las cifras desestacionalizadas del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicadas por el organismo.

Entre abril y junio, en tanto, el producto interno bruto (PIB) había retrocedido 0,6% respecto de los primeros tres meses del año, interrumpiendo siete trimestres consecutivos de crecimiento.

Estos antecedentes sustentaron la calificación de recesión técnica, entendida habitualmente como dos trimestres consecutivos de contracción del PIB en términos desestacionalizados.

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El antecedente chileno

El criterio cuestionado por Daza fue utilizado hace dos semanas por el ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, quien reconoció en una entrevista con Bloomberg que la economía chilena estaba en recesión técnica, aunque atribuyó la contracción principalmente a factores de oferta.

“Se le puede llamar técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre”, señaló el secretario de Estado.

Sin embargo, el 18 de noviembre, el Banco Central revisó al alza las cifras del segundo trimestre, que pasaron a mostrar una expansión de 0,1% en términos desestacionalizados, entre las contracciones de 0,5% del primero y de 1,8% del tercero.

Con esta revisión, la economía chilena dejó de cumplir el criterio de dos trimestres consecutivos de contracción.