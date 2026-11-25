El metal cerró a US$ 11.649,50 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más bajo desde diciembre de 2025, en medio de temores por el gasto en inteligencia artificial, alzas de tasas de la Fed y la baja demanda en China.

El miércoles, el cobre entró en territorio bajista, mientras que las acciones tecnológicas extendieron sus pérdidas ante las crecientes dudas sobre el comercio de inteligencia artificial.

Los futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME, su sigla en inglés) cayeron un 1,5% y cerraron en US$ 11.649,50 por tonelada métrica, alcanzando su precio de cierre más bajo desde mediados de diciembre. Esta caída sitúa al cobre en un mercado bajista, con un descenso de más del 20% desde su máximo de septiembre.

Los metales se han desplomado este mes, a pesar de cierta escasez de suministro a corto plazo, en una caída impulsada por la incertidumbre sobre el auge de la IA, así como por la perspectiva de subidas de tipos de la Reserva Federal y la creciente preocupación por un menor consumo en China. La amenaza de medidas comerciales inminentes por parte de la administración Trump también genera dudas sobre la demanda de materias primas para la industria manufacturera.

“La caída de los precios refleja la preocupación por las revisiones a la baja del gasto de capital relacionado con la IA”, dijo el jefe de investigación de la correduría Chaos Ternary Futures, Li Xuezhi. “Combinado con la débil demanda interna en China, es probable que esto también conduzca a estimaciones más bajas para la demanda agregada mundial”.

El cobre, en particular, se ha visto afectado por el giro bajista de las acciones de IA, después de que el optimismo sobre la demanda de los centros de datos impulsara el precio de este metal a un récord cercano a los US$ 15.000 por tonelada en septiembre. Si el cobre cierra el mes cerca de sus niveles actuales, noviembre pasará a la historia como uno de los peores meses para el metal.

Las acciones tecnológicas prolongaron sus pérdidas esta semana tras un breve repunte el lunes, que siguió al inesperado regreso de Jensen Huang a la dirección del fabricante de chips Nvidia.

Otros metales de la LME siguieron la tendencia a la baja del cobre: ​​el aluminio cerró con un descenso del 0,7%, a 2751 dólares la tonelada. El estaño, también estrechamente vinculado al tema del aluminio, cayó un 6%, cerrando a 37 187 dólares la tonelada.

Crujido de aluminio

Los precios de los metales están cayendo, incluso mientras los compradores se apresuran a conseguir suministros inmediatos, como lo demuestra el reciente aumento en las primas de los futuros a corto plazo y los precios al contado en el mercado físico. Las reservas de aluminio en la red global de almacenes de la LME se acercan a los niveles más bajos registrados.

Esto llevó a la bolsa a implementar el martes cambios en sus reglas para hacer frente a una creciente presión a corto plazo, lo que ayudó a reducir significativamente la diferencia en los precios del aluminio.

El principal mecanismo de la LME para hacer frente a la escasez de suministro -conocido como sus "reglas de préstamo Tom-next"- ahora se aplicará a los operadores que mantengan posiciones equivalentes a más del 30% de las existencias de aluminio disponibles, en lugar del 50% anterior. La bolsa también endureció los requisitos de préstamo para los operadores que mantengan posiciones importantes durante más de cinco días.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La presión ejercida llevó al director del importante fabricante de aluminio Norsk Hydro a expresar su preocupación.

"Para nosotros, como productores, y para nuestros consumidores, es fundamental que la LME sea una bolsa relevante y que funcione correctamente", declaró el director ejecutivo Eivind Kallevik en una entrevista con Bloomberg TV. "Lo peor es cuando se producen cambios intermitentes o repentinos" que pueden generar confusión e incertidumbre, añadió.

El diferencial clave entre el precio al contado y el de los contratos a tres meses del aluminio se situó el miércoles en un backwardation de US$ 112,58 por tonelada, frente a los más de US$ 400 del lunes.

Los inversores también estarán atentos al indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el gasto en consumo personal, que se publicará el miércoles. Los operadores ya han descontado por completo una subida de tipos de interés de un cuarto de punto el próximo mes. El gobierno de Trump también podría anunciar nuevos aranceles a China y otras economías importantes, lo que podría inquietar al mercado.