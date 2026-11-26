Los gravámenes surgen tras una investigación sobre si los países otorgan subsidios injustos a sus propias empresas.

Por O. Walker, A. Anantha, D. Tudor, A. Schipani y J. Leahy

Singapur/Hong Kong/Seúl/Nueva Delhi/Beijing

China advirtió este jueves que se "reserva el derecho" a tomar represalias contra la última amenaza de Donald Trump de imponerle aranceles más elevados, mientras el presidente estadounidense redobla su apuesta por una política económica divisiva.

China fue uno de los varios países de Asia que respondieron a Estados Unidos después de que Washington anunciara el miércoles aranceles generalizados sobre ciertos productos importados de una serie de socios comerciales.

China y Vietnam fueron los países más afectados, mientras que Japón, Corea del Sur, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Bangladesh y Camboya sufrieron nuevos aranceles. La Unión Europea (UE) y Suiza también se vieron afectadas.

"China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a retomar el camino correcto para resolver los problemas mediante el diálogo y la consulta", declaró un portavoz del Ministerio de Comercio. China "se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias y salvaguardará con firmeza sus legítimos derechos e intereses".

Los aranceles se producen tras una investigación realizada por el principal negociador comercial de Trump, Jamieson Greer, sobre si los países otorgan subsidios injustos a sus propias empresas.

La mayoría de los nuevos aranceles, que se imponen después de que los aranceles del "día de la liberación" del Presidente estadounidense fueran declarados ilegales a principios de este año, coincidirán con las tasas acordadas en los acuerdos comerciales alcanzados desde que desató su guerra comercial.

A principios de este año, China acordó con Estados Unidos un arancel recíproco del 10%, además de un impuesto del 10% sobre el fentanilo. La nueva propuesta de un arancel del 20% podría duplicarse si las autoridades estadounidenses consideran que Pekín ha dejado de cumplir los términos de su anterior tregua comercial con Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Comercio afirmó que la "investigación" de Greer era "un acto típico de unilateralismo que perturba gravemente el orden económico internacional y viola seriamente las normas de la Organización Mundial del Comercio".

Cualquier medida que tome Washington para imponer aranceles más elevados a China aumentaría aún más las tensiones con Estados Unidos, poniendo en peligro la tregua comercial acordada entre Trump y el Presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el año pasado.

La semana pasada, Washington cerró una laguna legal que permitía a las empresas chinas acceder de forma remota a semiconductores avanzados restringidos en centros de datos en el extranjero, una medida que, según los analistas, podría provocar una respuesta de China.

Entre otros socios comerciales, Vietnam ha sido amenazado con un arancel del 20% y un 15% adicional si no logra un acuerdo comercial con Estados Unidos.

El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam refutó las conclusiones de Greer, afirmando que presentaría "contraargumentos a las conclusiones preliminares y a las opiniones y alegaciones inexactas de las partes pertinentes".

Vietnam y Estados Unidos llevan más de un año negociando un acuerdo comercial, pero aún no se ha firmado ninguno.

El Ministerio de Comercio de Singapur declaró que no estaba de acuerdo con la justificación de Washington para introducir un arancel del 20% sobre los productos procedentes de la ciudad-estado, que podría ajustarse al 10% si ambas partes llegaran a un acuerdo sobre comercio recíproco.

Según el comunicado, la decisión, basada en el superávit comercial global de Singapur, no tuvo en cuenta la naturaleza de su economía orientada al exterior y basada en el mercado.

También señaló que Estados Unidos ha disfrutado de un superávit comercial con Singapur durante los últimos 20 años, y que este aumentó de US$ 27.000 millones a US$ 33.000 millones el año pasado.

El viceministro de finanzas de Malasia, Liew Chin Tong, afirmó que el arancel del 18% impuesto a su país era consecuencia de la gran dependencia que las economías mundiales habían llegado a tener de Estados Unidos como "consumidor de último recurso".

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur, país afectado por aranceles del 15%, declaró que no estaba de acuerdo con algunas partes del informe de Greer, que analizaba el papel del país como centro de fabricación de chips de alta gama.

Greer afirmó que Estados Unidos limitaría el arancel a las importaciones indias al 17% si se llega a un acuerdo comercial, largamente postergado, entre Nueva Delhi y Washington. De lo contrario, aumentaría al 25%.

Estados Unidos e India llevan inmersos en negociaciones para un acuerdo comercial desde el año pasado. Dichas negociaciones se estancaron después de que Trump impusiera aranceles adicionales relacionados con el petróleo a las compras indias de crudo ruso. Nueva Delhi y Washington acordaron un marco para un acuerdo comercial en febrero .

Según un comunicado del gobierno indio, los funcionarios comerciales de Nueva Delhi han informado repetidamente a sus homólogos de Washington que "India no tiene exceso de capacidad estructural en ningún sector".