En un mensaje velado a Donald Trump, el Presidente chino criticó el proteccionismo en vísperas de su reunión bilateral y de la cumbre trilateral con Vladimir Putin.

El Presidente chino, Xi Jinping, fue el principal foco de atención este miércoles en el foro empresarial de APEC, que reúne en Shenzhen a unos 2.000 ejecutivos, incluidos representantes de 115 compañías de la lista Fortune 500. La convocatoria quedó en evidencia cuando, tras su intervención, numerosos asistentes abandonaron el recinto, que lució considerablemente más vacío durante el discurso del mandatario ruso, Vladimir Putin, según constató el Financial Times.

Entre los participantes figuraron destacados empresarios chinos, como Wang Chuanfu, de BYD; Lei Jun, de Xiaomi; Wang Xingxing, de la firma de robótica Unitree; y Robin Li, de Baidu. También asistieron ejecutivos estadounidenses, entre ellos Michael Miebach, de Mastercard; Ryan McInerney, de Visa; y Carol Tomé, de UPS.

Ante esa audiencia, y a solo un día de reunirse con Donald Trump, primero bilateralmente y luego en una cumbre trilateral junto a Putin, Xi lanzó una crítica velada a la política comercial estadounidense y defendió la apertura económica como motor del crecimiento mundial.

“Hoy nos encontramos en un mundo cambiante y turbulento. El crecimiento mundial carece de impulso, mientras que el unilateralismo y el proteccionismo proliferan”, advirtió el mandatario, en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Beijing por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados y los controles chinos sobre las tierras raras.

“La historia nos enseña que abrir las puertas trae progreso, mientras que cerrarlas conduce al rezago”, sostuvo Xi, quien llamó a defender el sistema multilateral de comercio basado en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El líder chino instó a preservar la estabilidad de las cadenas globales de suministro, eliminar las barreras comerciales y a la inversión y avanzar hacia una zona de libre comercio de Asia-Pacífico. También propuso profundizar la cooperación en comercio electrónico transfronterizo, digitalización y modernización de aduanas.

En materia geopolítica, defendió la estabilidad regional como condición para el desarrollo económico. “No puede haber prosperidad sin seguridad ni seguridad sin estabilidad”, afirmó, al tiempo que llamó a preservar el orden internacional de posguerra y promover un mundo multipolar basado en la igualdad.

Xi insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación, en lugar de la confrontación, y presentó a Shenzhen como un ejemplo de los beneficios de la apertura económica. La ciudad, que pasó de ser una pequeña localidad fronteriza a convertirse en una metrópolis tecnológica internacional en poco más de cuatro décadas, fue uno de los principales símbolos de las reformas económicas chinas.

La apuesta tecnológica china

La innovación ocupó un lugar destacado en el discurso de Xi, quien resaltó los avances tecnológicos impulsados por las economías de APEC y su creciente impacto en numerosas industrias y millones de hogares.

“Debemos forjar alianzas en ciencia, tecnología e innovación, profundizar la cooperación en la economía digital y la inteligencia artificial, y promover la transición verde y baja en carbono”, sostuvo el mandatario, destacando el potencial de estos avances para impulsar el crecimiento económico de Asia-Pacífico.

En esa línea, presentó a China como un gran espacio de experimentación tecnológica, donde innovaciones como los robots industriales y agrícolas, los vehículos autónomos y las entregas mediante drones pueden probarse y perfeccionarse en condiciones reales antes de convertirse en nuevos motores de crecimiento.

Xi vinculó estas oportunidades con el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que comenzó este año y contempla la modernización del sistema industrial chino, el desarrollo de sectores emergentes y una mayor integración entre innovación tecnológica y producción.

El mandatario destacó que la economía china creció 4,6% durante los primeros nueve meses del año y aseguró que mantiene un sólido impulso de crecimiento basado en la innovación, pese a las dificultades del escenario internacional.

También resaltó el potencial del mercado interno chino, al que describió como el segundo mayor mercado de consumo del mundo y el que concentra la mayor población de ingresos medios, destacando así su potencial para atraer inversiones extranjeras.

“Desde los vehículos de nuevas energías hasta los hogares inteligentes, desde la economía plateada hasta el turismo de hielo y nieve, cada nueva área de crecimiento está creando nuevas oportunidades para las empresas de todo el mundo”, afirmó Xi.

Promesas de mayor apertura

Junto con defender el libre comercio, Xi comprometió nuevas medidas para facilitar el acceso de las empresas extranjeras a China, en momentos en que Beijing busca consolidarse como un socio comercial confiable frente a las tensiones internacionales.

“China no solo reducirá los aranceles y ampliará el acceso al mercado, sino que también irá un paso más allá”, aseguró, al anunciar reformas en ámbitos como las normas, regulaciones y estándares, junto con una mayor apertura del sector servicios.

El objetivo, explicó, es ofrecer un entorno empresarial más estable y predecible para las compañías internacionales, además de ampliar las importaciones de bienes y servicios.

El mandatario también reafirmó el compromiso de Beijing con la OMC y su reforma, así como con la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que invitó a sumarse a las empresas de Asia-Pacífico.

En materia de integración regional, propuso crear una Asociación Mundial para la Cooperación Económica entre Áreas de Bahía, tomando como referencia la región de Guangdong-Hong Kong-Macao, donde se encuentra Shenzhen. Asimismo, llamó a fortalecer la cooperación en transporte, salud pública, energía, seguridad alimentaria y lucha contra la corrupción.