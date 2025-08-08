La diferencia que nos sostiene: cuando el esfuerzo ya no es suficiente

Hay momentos en que una organización, un equipo o incluso un país entero se detiene sin aviso. No porque así lo haya decidido, sino porque algo irrumpe y obliga a mirar con crudeza quiénes somos, cómo actuamos y qué historias invisibles arrastramos. En ese silencio incómodo surge una pregunta ineludible: ¿qué vamos a hacer con lo que esto nos está mostrando?

Lo vivido -en lo emocional, estructural y laboral- puede transformarse en un punto de inflexión. Todo dependerá de la lectura que hagamos y, sobre todo, de las decisiones que seamos capaces de tomar a partir de ella.

Los aprendizajes no siempre llegan con estruendo. A veces se manifiestan en una alta rotación laboral, en tensiones generacionales que no sabemos gestionar, en brechas tecnológicas que excluyen o en comunicaciones que creemos efectivas, pero que no conectan. La diferencia no puede seguir tratándose como un eslogan inclusivo: debe asumirse como un activo estratégico.

En Chile, la rotación laboral alcanzó el 33,2% anual (INE; OIT). La participación femenina sigue siendo baja (46,4% frente al 65% de los hombres). Un 30% de los trabajadores declara haber vivido discriminación (buk.cl), el 88% percibe la discriminación por edad (trendtic.cl) y el 14% de la población ya supera los 65 años (El País).

No son solo cifras: son realidades que incomodan, que impactan la sostenibilidad de nuestras organizaciones y que requieren decisiones concretas.

Enfrentar la diferencia como un elemento que debe ser tolerado es un error frecuente y costoso. La diferencia bien gestionada -en edad, género, trayectoria, idioma, experiencia o visión- es una ventaja competitiva real. Pero gestionarla exige líderes que escuchen, que incomoden el statu quo y que dejen de mirar la diversidad solo como un ítem en la memoria anual.

¿Estamos preparados para sostener esta tensión de forma constructiva o la estamos dejando escalar hacia el desgaste, el conflicto o la desconexión? ¿Cómo se lidera hoy, cuando lo legal, lo laboral y lo humano convergen y exigen coherencia?

La diferencia verdadera no amenaza la cohesión: la potencia. Pero solo si se reconoce, se integra y se gestiona con intención. Porque cuando el esfuerzo ya no basta, es la diferencia la que nos puede sostener.