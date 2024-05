La Fed está congelada

Columnistas

ROBERT ARMSTRONG Comentarista financiero de FT en EEUU

Previamente, había comentado que la Reserva Federal se encuentra “atascada” y “sin opción de esperar una mejora de los datos antes de recortar los tipos”. Resulta que “atascada” era un término demasiado débil. La Reserva Federal, según revela su declaración del miércoles y la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, está completamente congelada entre dos polos, incapaz de hacer un gesto en ninguna dirección.

Por un lado, el banco central de EEUU quiere dejar absolutamente claro que no habrá recortes hasta que mejoren las noticias sobre la inflación. Así lo dejó claro en el comunicado. La frase “falta de mayores avances” estaba ahí en el primer párrafo. En el segundo párrafo, el punto fue recalcado por un cambio del presente continuo al presente perfecto. “Los riesgos… están avanzando hacia un mejor equilibrio” fue el mensaje en la declaración de marzo. En la de esta semana, señala que los riesgos “han estado avanzando hacia un mejor equilibrio durante el último año”. Los progresos, reconoce la Fed, están quedando en el pasado.Por otro lado, Powell no quiere ni acercarse a la idea de que podría ser necesario un aumento de los tipos. Varios periodistas intentaron presionar al presidente para que admitiera la posibilidad. No estuvo de acuerdo: nada, repito nada, en la situación actual hace pensar que se necesiten tipos más altos, insistió.

"La Reserva Federal, según revela su declaración del miércoles y la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, está completamente congelada entre dos polos, incapaz de hacer un gesto en ninguna dirección".

¿Qué justifica su confianza en que la política ya es lo suficientemente restrictiva? Dos cosas. En primer lugar, el mercado laboral continúa relajándose. Powell mencionó la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral del miércoles, que mostró que las ofertas de empleo cayeron a su nivel más bajo en tres años, así como las encuestas de trabajadores y empleadores que muestran que es más fácil encontrar trabajadores y más difícil encontrar empleo. Powell sigue teniendo fe en que la inflación de los alquileres en los nuevos arriendos ha disminuido, y que esto se reflejará en las medidas oficiales de inflación de la vivienda, que eventualmente se traspasarían a los arriendos más antiguos. Sigue confiado en que esto sucederá, sólo que ahora está menos seguro de cuándo. Nosotros no estamos tan confiados.

El momento más interesante de la conferencia fue cuando un periodista preguntó si la flexibilización de las condiciones financieras había contribuido al fuerte crecimiento (y a la persistente inflación) de 2024. Traducción: ¿Se hicieron esto ustedes mismos, al girar demasiado hacia una relajación en diciembre? Powell dijo que el crecimiento no se había acelerado este año, sólo había continuado, y que las causas exactas de la inflación son difíciles de determinar sin el beneficio del paso del tiempo. El hecho de que esta respuesta sea probablemente cierta no la hizo más satisfactoria.Una nota al margen. A Powell se le hizo una pregunta que es objeto de mucha especulación en Wall Street: si, por razones políticas, recortar las tasas será más difícil a medida que se acerquen las elecciones de noviembre. Él respondió que no. Powell y sus colegas harán lo que crean que es mejor para la economía, sea cual sea el momento. Creo que eso es cierto, pero no porque los funcionarios de la Fed sean menos políticos que el resto de nosotros. Los riesgos reputacionales que implica jugar ese juego parecen mucho mayores que las ganancias que se obtendrán al ganarlo.