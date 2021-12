Innovación y Startups

Luego de que candidato de Apruebo Dignidad se excusara de participar en el debate de mañana para votar el cuarto retiro, uno de los directores del gremio emprendedor disparó en su contra y señaló que “va a ir votar un proyecto que será rechazado en el Senado”.

Este viernes 3 de diciembre la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) conmemora sus 10 años de vida y, para celebrarlo, organizaron un evento, donde el plato principal era el debate entre los presidenciables, José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad. Sin embargo, este último se bajó del debate, dejando de lado al gremio emprendedor.

Desde el comando de Gabriel Boric señalan a DF que "el compromiso de Gabriel es estar en una votación que exige un alto quórum para su aprobación, como es el cuarto retiro. Por ese motivo, no alcanza a participar en en foro".

La reacción no se hizo esperar de la Asech. Uno de sus directores, Carlo D´Agostino, afirmó que el candidato "va a ir votar un proyecto que será rechazado. Sabemos que el cuarto retiro no va a ser aprobado por el Senado, ni siquiera va a pasar. El Senado lo devolvió para que tuviera una modificación que no tuvo".

En la misma línea, el dirigente afirmó que es difícil entender la postura de Boric en esta materia: "Su grupo económico dice una cosa y él dice otra" y sigue, "da la sensación de que no quiere decirle a las PYME lo que realmente quiere. No hay certeza de lo que el candidato Boric quiere para el país", agregó D'Agostino.

Por último, el director de la Asech aseguró que espera que haya otra instancia para conocer las propuestas de Boric, ya que para ellos es importante saber cuáles son. "Hay 350 mil Mipyme quebradas, ¿van a tener algún apoyo? Hay un desafío enorme y no sabemos qué es lo que está pensando él para enfrentarlo", dijo D'Agostino.

"El debate se realizará igual"

Luego de que Boric anunciara que no participará en el debate, la Asech emitió un comunicado afirmando que la actividad se llevará a cabo de todos modos, independiente de la presencia del diputado.

"Se esperará al candidato hasta las 10.00 horas, de no llegar, su podio quedará vacío y se realizará la ronda de preguntas solo con el candidato Kast", dice la declaración.

El comunicado también confirma que la razón entregada por Apruebo Dignidad para cancelar su participación fue la discusión del cuarto retiro. Sin embargo, dice que "desde la asociación se le plantearon una serie de alternativas y posibilidades para poder asistir, pero desde su comando declinaron aceptar las distintas posibilidades".