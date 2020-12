Humberto Sichel e Iván Guerrero: vacunados por Astrazeneca

Coffee break

Los periodistas contaron, cada uno en su estilo, cómo llegaron al proceso que mueve a muchos en el mundo. "Soy un candidato al tercio de placebo", dice Sichel.

"No sentí nada, creo que soy un candidato al tercio de placebo", comenta el periodista Humberto Sichel que el jueves se puso la vacuna contra el Covid-19 como voluntario del estudio Oxford-Astrazeneca. El comunicador cuenta que desde un comienzo tuvo la intención de participar del testeo y que cuando vio en Instagram la publicación de su amigo, el ilustrador Alberto Montt, lo contactó para pedirle referencias e inscribirse.

El proceso de voluntarios en nuestro país arrancó lento, posiblemente por temor o desconfianza, señala el periodista, y por lo mismo cree que es importante contribuir de alguna manera. "Soy pro-vacuna y me molesta la falta de argumentos de muchas personas para cuestionar esta medida. Si sirve de algo que yo viralice mi vacunación, lo haré. Después que publiqué fotos en mi cuenta, me escribió un montón de gente queriendo participar", dice Sichel.

En 29 días más tendrá que volver al Hospital Calvo Mackenna para recibir su segunda dosis, además de colaborar con un seguimiento y chequeos esporádicos durante un periodo de dos años.

Otro conductor que se vacunó y publicó contenido esta semana fue el periodista Iván Guerrero: "Fue un impulso. A mí señora le llegó el formulario y tuve unas ganas irrefrenables de participar. Haciendo luego la reflexión más profunda, tuvo que ver con dejar de ser un mero comentarista de lo que va pasando desde los medios de comunicación y pasar a hacerse un poco cargo tratando de colaborar por acercarse a una solución respecto de un problema global".

"Teniendo la posibilidad de hacerlo, por qué no. No creo ser tan referente para que otros lo hagan, pero sin duda, invito a quienes puedan ser voluntarios de otros estudios en fase de prueba, que se atrevan. Se siente muy bien, quedé contento aunque también creo que me tocó el placebo porque no he sentido ni dolor, ni fiebre", remata. (Ver testimonio de Daniel Matamala)