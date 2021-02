La millonaria apuesta de WOM por quedarse con el 5G y llegar a más países

Por dentro

Partieron como el niño rebelde del mercado de la telefonía móvil. Pero ya pasaron cinco años, y ahora están entrando fuerte a otros mercados como internet en el hogar, la construcción de infraestructura de fibra óptica, y hasta televisión.

En la terraza del tercer piso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el martes al mediodía, mientras el fiscal de la Subtel, Jozsef Markovits, abría los sobres para adjudicar la codiciada banda de 3.5 GHz para desplegar el 5G en Chile, las miradas sobre las mascarillas se dirigieron a los representantes de Claro presentes. Quedaron fuera de esa red. Enseguida, la vista se posó en los emisarios de WOM. Los grandes ganadores de la licitación de espectro en cuatro bandas que cerró esta semana.

La firma controlada por el billonario islandés Thor Björgólfsson es envidiada en el mercado. A cinco años de su ingreso al país tiene el 20% de la torta de clientes de telefonía móvil, peleando el cuarto lugar con Claro, del mexicano Carlos Slim y que lleva más de una década en Chile.

Pero tras esta licitación, y su agresiva apuesta por instalar infraestructura crítica para la fibra óptica en todo el país, entrar a la televisión, al segmento pyme y ofrecer internet en el hogar, la empresa que alguna vez se presentó como la joven promesa rebelde del mercado de las telecomunicaciones, maduró, pagó sus deudas de novato, adquirió otras de mejor calidad, y está ganando plata. Y no poca.

Al tercer trimestre del año pasado acumulaban ingresos por $ 428 mil millones y un Ebitda de $ 128 mil millones, con crecimientos de 14% y 17%, respectivamente. Y todo en medio de una pandemia y una crisis económica.

El paso siguiente, dicen al interior de la firma, es seguir ampliando su oferta a nivel nacional. Pero los ojos del fondo Novator hoy, están en usar a Chile como plataforma de sus operaciones a nivel regional. Latinoamérica, y no solo en telecomunicaciones, es la meta final.

Chris Bannister, el tío WOM.

Mirando Perú y Ecuador

Ya entraron a Colombia, y con la misma actitud -de agresiva competencia de bajos precios y desafiando a los consolidados en el mercado- que lo hicieron en Chile.

Cómo olvidar su publicidad donde se mofaban de la competencia. De Entel en particular, en un principio. Lo que hizo que hasta revivieran a las chicas 1,2,3 clásicas de los años 90. Y no ha tenido pocos conflictos, incluido Entel que los demandó en su momento por competencia desleal. Pero aunque hoy están en un estado de maduración, siguen con la irreverencia como arma letal para su marketing.

Esta semana por ejemplo, se burlaron de la polémica entre el Gobierno y el Colegio de Profesores, con un afiche publicitario que mostraba a una persona con el cartel de “Porreira” en la espalda escribiendo muchas veces en una pizarra: “No debo criticar a los profesores, ellos sí trabajan”. El propio Lucas Palacios hizo ver su molestia con el tema al interior del Gobierno, pero la publicidad sigue disponible en redes sociales.

En Colombia, en tanto, el mismo CEO que asumió en Chile cuando arribaron, Chris Bannister -el tío WOM-, está a cargo allá. Y han disparado contra Claro, Movistar y Tigo, por su reacción en el ingreso al país. “Es muy difícil tratar con las tres empresas, en serio nos están dificultando la entrada, de lo cual no me quejo, ni lloro, porque ese es su trabajo”, señaló Thor Björgólfsson en una entrevista publicada este mes en la versión colombiana de Forbes.

En tierras cafeteras la ambición es grande: ya comprometieron US$ 1.000 millones para los próximos cinco años. Quieren, ni más ni menos, el 25% del mercado. Y esa sería una primera parte de un desembarco mayor. “Latinoamérica es un libro que apenas estamos comenzando”, dijo en la misma entrevista el dueño.

Thor Björgólfsson, dueño de Novator, controlador de WOM en Chile y Colombia.

Según fuentes informadas, WOM se prepara para participar en los concursos de espectro para desplegar 5G que se realizarán durante este año en Perú. Allí se enfrentarán con otro conocido, Entel, quien en el último tiempo ha logrado rentabilizar esa operación. Además, la velocidad de internet es baja en el promedio y la penetración de telefonía móvil en clientes con contrato también es menor. Espacio para crecer en Perú queda, incluso más que en Chile, donde ya hay más teléfonos que personas (28 millones).

Pero además del país vecino, están mirando atentamente lo que ocurre en Ecuador, quienes aunque están más atrasados en los procesos, también buscan lanzar un concurso por espectro.

Por eso, quieren capitalizar más la operación en Chile y avanzar rápido en Colombia para abrirse a más mercados.

Dinero fresco

En todo caso, a WOM no va a salirle barato todo este plan de crecimiento.

En Chile, ya tienen 6,5 millones de clientes en telefonía móvil, alcanzando el 22% de participación de mercado a septiembre pasado. Y su nueva área de crecimiento agresivo está en la fibra óptica al hogar, donde se están desplegando en 22 comunas de la Región Metropolitana y una en la Quinta Región, aunque muy pronto comenzarán una arremetida nacional. A diciembre, ya tenían 25 mil clientes, y en este negocio la estrategia es la misma que en móvil: están ofreciendo 300 megas por $ 14.990 mensuales.

A eso hay que sumarle los $10 mil millones que deben gastar en la Fibra Óptica Nacional, y donde el Estado puso otros $ 65 millones como subsidio. Se trata de una red de infraestructura que llegará con fibra óptica desde Arica a Biobío, cubriendo más de 7 mil kilómetros de una red troncal para que luego diversos operadores lleguen hasta las casas. Para este proyecto contrataron a Alexis Arellano, un experimentado de la industria de infraestructura de telecomunicaciones que emigró desde GTD.

Solo en el concurso de espectro que cerraron esta semana, desembolsarán del orden de US$ 500 millones para el despliegue de la tecnología en los próximos años y el pago directo al Fisco por quedarse con el espectro.

Pero además WOM se ha concentrado fuerte en el segmento PYME para atenderlos con precios más bajos y servicios específicos.

Y está -en este momento- piloteando un servicio de televisión por streaming. Consiste en un decodificador, donde se podrá ver televisión nacional y canales extranjeros, así como señales premium de los mismos, además de tener acceso directo a servicios como Netflix, Google Play y YouTube. Aún están en fase de prueba, pero este año la empresa debería hacer el lanzamiento masivo.

Para financiar todo este plan, WOM se ha endeudado y financiado con caja gracias a sus números azules.

Si en un principio uno de los principales financistas fue la oficina local del Banco de Desarrollo de China, quien le prestó US$ 330 millones, a fines de 2019 acudieron al mercado internacional para financiarse en mejores condiciones. Consiguieron un paquete de US$ 650 millones, que incluyó US$ 450 millones de un bono emitido con inversionistas globales y locales, además de un crédito sindicado por US$ 150 millones en Chile y una línea de US$ 50 millones comprometida por los mismos bancos sindicados. Con esa recaudación principalmente pagaron al banco chino y a sociedades relacionadas a Novator.

Este año, en enero, consiguieron otros US$ 450 millones con inversionistas de Estados Unidos, Inglaterra, Singapur y Chile. Los bancos que colocaron el bono fueron JP Morgan, Bank of America y Santander. Conocedores del proceso dicen que la demanda fue importante y consiguieron una tasa de interés que muchas otras corporaciones locales quisieran.

La pasada

Por supuesto que otro de los temas que sale siempre en torno a WOM es si van a hacer algún proceso de adquisición relevante. Entendidos lo ven difícil, principalmente por la concentración que podría generar. Ya no son, como al principio, un actor pequeño.

VTR, por ejemplo, cuya unidad de telefonía móvil nunca tuvo los resultados esperados, podría estar en el radar de WOM, pero como ahora consiguieron banda en el mismo espectro que ya tiene VTR, perdería interés. Siempre se habló también que con Entel podría haber algún proceso, aunque por ahora estaría descartado. Solo por ahora.

Con Telefónica y su proceso de desprenderse de parte de su negocio podrían tener algún interés. Eso sí, en telefonía móvil sería difícil que entraran, porque concentraría demasiado mercado. Banda ancha hogar podría ser un segmento a analizar.

Desde el día 1 que llegó WOM a Chile, el rumor era uno solo: vienen a crecer un poco y venderán llave en mano. Hasta ahora no hay ningún proceso en ciernes. Y varias fuentes comentan que la apuesta del millonario islandés es en serio y de largo plazo. Aunque claro, como todo negocio, siempre es susceptible de hacer una fusión o adquisición. Todo depende del monto que le ofrezcan. Y hoy, salvo ellos mismos, no hay un operador de telecomunicaciones que esté con números tan azules.

“WOM se ha valorizado en varias veces desde que arribó al país, comprarla hoy es muy caro, y sobre todo si se suman los compromisos de largo plazo que asumió para adjudicarse los bloques de espectro de estas semanas más la Fibra Óptica Nacional”, dice un actor del mercado.

La salida a bolsa, también está en el tintero. Por lo general, Novator no es un fondo que acostumbre a abrir las empresas donde participa en bolsa, pero sí ya están haciendo los trámites en la Comisión para el Mercado Financiero para tener todo listo en el caso que quieran salir a pedir dinero al mercado vía venta de acciones, lo puedan hacer. No era broma que venían a quedarse.