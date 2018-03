Ex Nueva Mayoría acuerda enfrentar en conjunto la búsqueda de acuerdos con el gobierno

Actualidad

Aunque en la cita no estuvo la DC, en la oposición destacan que en el Senado el partido trabaja coordinado con quienes fueron sus aliados.

La acitud mostrada por el gobierno durante la semana pasada gatilló que la oposición, expresada en los partidos de la ex Nueva Mayoría, definiera coordinarse para decidir en conjunto si aceptan o no incorporarse a las comisiones anunciadas por el gobierno, las primeras de las cuales abordarán temas de infancia y seguridad ciudadana.

Así lo confirmó a la salida de la ya tradicional cita de los lunes, el timonel del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, quien subrayó que, en lo que respecta a las comisiones temáticas que está organizando el Ejecutivo, se acordó que “la oposición actúe de manera coordinada, en forma unitaria, de manera de hacer un frente común ante las propuestas del gobierno”.

La idea de los timoneles sería tomar definiciones a partir del mérito de las propuestas del Ejecutivo.

Lo propio adelantó su par del PPD, Gonzalo Navarrete, quien la semana pasada había mostrado una gran disposición de integrarse a las comisiones. En esta oportunidad, sin embargo, aclaró que la participación de los partidos de oposición se definirá en conjunto y que ninguna de las colectividades avanzará sin las demás.

El llamado, enfatizó Navarrete, “es a que, si va a haber comisiones, se diga cuándo, cuáles son los contenidos y que estén invitados todos”.

Según se explicó, la próxima semana -cuando se retome el trabajo legislativo- los partidos buscarán una fórmula de articulación política para enfrentar el tema de los acuerdos.

Nace el “decretismo”

Lo que hizo variar la postura expresada la semana pasada por algunos actores de oposición fue lo que “el gobierno, por un lado, señala que va a promover el diálogo y, por el otro, saca la motosierra administrativa y a través de decretos quiere dejar sin efecto las leyes”, aludiendo con ello al aborto en tres causales y a la intervención del Tribunal Constitucional en la prohibición de lucrar de los establecimientos de educación superior, entre otras medidas. Esto, a juicio de los dirigentes, constituye una “señal clara” de que el gobierno “ha querido burlar el debate parlamentario”, lo que la oposición bautizó como “decretismo”.

Los timoneles coincidieron en que los temas relevantes para la ciudadanía deben tener como centro del debate el Congreso Nacional, algo que le hicieron ver al titular de Interior, Andrés Chadwick, en la cita de poco más de una hora que sostuvieron con él, a partir de las 16:00 horas, en La Moneda.

Una de las cosas que más molestó a la oposición es la postura asumida por algunos ministros en cuanto a que luego del llamado de Piñera a hacer acuerdos de unidad nacional, algunos “se han dedicado sistemáticamente a descalificar las ideas que nosotros representamos”.

Efectivamente, se le hizo ver a Chadwick que no ayuda ni al gobierno ni a la oposición el ambiente que se ha generado con descalificaciones, señaló el jefe de la bancada de diputados Manuel Monsalve, quien explicó que el ministro compartió esta mirada.

Las complejidades de la Democracia Cristiana

Mientras los partidos que integraron la Nueva Mayoría intentan articularse en el Congreso, las dos almas de la Democracia Cristiana no logran encontrar un punto común. Y aunque los senadores evitan hablar de división, lo cierto es que cuando ellos buscan ser parte de la articulación que se consiga en la Cámara Alta; en la de Diputados sus representantes van más bien en la línea de llegar a acuerdos sin mucho trámite.

Por lo mismo, el jefe de la bancada de senadores falangistas, Jorge Pizarro, aclaró que con las otras bancadas opositoras del Senado "tenemos el acuerdo de trabajar coordinadamente". Y enfatizó en que existe interés de organizar equipos técnicos, particularmente, para analizar las materias en que el gobierno ha anunciado cambios relevantes como reforma tributaria, Ley Antiterrorista, entre otros.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste advirtió acerca de la "contradicción" del Presidente, ya que "mientras hace este llamado a la unidad, al trabajo en comisiones, va a La Araucanía y presenta su propuesta de modificación a la Ley Antiterrorista sin conversarlo con nadie". Incluso, adelantó que algunos de los diputados DC que habían expresado "su mejor disposición a avanzar en algunos temas" han levantado "una voz muy crítica frente a esta motosierra administrativa que hemos visto del gobierno".

Además, la senadora le respondió derechamente a la vocera Cecilia Pérez -quien advirtió que es la derecha la que está gobernando porque los chilenos la eligieron-, retrucando que "nosotros también le decimos con mucha fuerza que nosotros ganamos y somos mayoría en el Parlamento".

Gobierno refuerza el llamado al diálogo y la unidad en cinco temas

La ministra Pérez sostuvo que si la oposición se resta de conversar, el perjuicio será para los chilenos y sus familias.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Cecilia Pérez, reforzó ayer el llamado a los partidos opositores a avanzar en temas clave para el país bajo la lógica de acuerdos transversales.

La vocera recalcó que la convocatoria abarca los cinco temas mencionados por el mandatario, como son infancia, seguridad ciudadana, migración, salud de calidad, paz en La Araucanía y desarrollo económico y derrota de la pobreza. "No hay otros", enfatizó.

Al mismo tiempo, Pérez recalcó el compromiso de cumplir con un programa de gobierno que no ocultó en afirmar que contiene diferencias "con los partidos y los dirigentes de izquierda". Pero, advirtió, estas desavenencias se "pusieron sobre la mesa en las elecciones presidenciales, y los chilenos eligieron, y eligieron que Chile fuera liderado por un gobierno de centroderecha".

Consultada respecto al espíritu que debiese tener la oposición, en consideración al rol que cumplió Chile Vamos durante el gobierno anterior, la secretaria de Estado aseveró que "cuando nosotros fuimos oposición, nunca fuimos llamados a participar en acuerdos nacionales" y que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet "imperó la lógica de llevar a cabo un programa de gobierno que era la base fundante de una ideología y donde no estaban las prioridades de los chilenos consideradas sino lo que legítimamente, erróneamente a mi juicio, creía que debía ser el gobierno de la Nueva Mayoría. Eso los llevó incluso a fracturarse".

En cuanto a la tesis respecto a que la conformación de comisiones es una táctica para dividir a los partidos de la ex Nueva Mayoría, Pérez comentó que "es curioso que antes siquiera de tener la primera reunión en las comisiones de trabajo, algunos ya tengan teorías de complot preestablecidas".

En esa misma línea, la vocera estableció que "nosotros la única estrategia que tenemos como gobierno es trabajar por y para los chilenos, y para eso abogamos a la unidad, para eso abogamos a los acuerdos. Aquellos que creen que con prácticas y estrategias del pasado van a lograr que esto no se concrete, nuevamente se equivocan, son esas estrategias y prácticas del pasado lo que los hicieron perder la elección".

Ante la posibilidad de que la exNM decida no integrar las comisiones de trabajo, Pérez afirmó: "Yo les quiero adelantar que ese no, no es en contra del Presidente Sebastián Piñera o de nuestro gobierno; ese no va a ser nuevamente dar la espalda a los chilenos y sus familias, que se sintieron decepcionados por el gobierno pasado".