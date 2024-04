Tohá afirma que la seguridad debe ser “un proyecto nacional”, pero enfatiza que pacto fiscal es necesario para reforzar medidas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una invitación a que la seguridad sea un “proyecto nacional de este y del próximo gobierno, de todos, y que perdure” hizo la ministra del Interior Carolina Tohá, en su exposición en la Enade.

En medio de un panel en que también participó el exPresidente de Colombia, Iván Duque, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, planteó que se van a presentar proyectos tecnológicos con inteligencia artificial y la muralla digital para reforzar las fronteras, más la batería de proyectos que ya están en el parlamento.

Tohá precisó que “esto requiere algo que a ustedes no les gusta, pero que es necesario y que es el pacto fiscal, se requieren recursos permanentes para hacer estas cosas”.

Explicó que con más recursos se podrá acelerar el ritmo del cierre tecnológico y equipamiento para reforzar las dotaciones policiales. “Tenemos nueva ley de planta y un proyecto para sacar por ley a todo carabinero de toda notificación y función de labores administrativas que puedan hacer civiles y de labores de ley del tránsito, pero eso requiere dinero”, señaló.

La ministra recordó que como Gobierno han impulsado dos años de presupuestos con un alza importante para seguridad pública, pero enfatizó que “necesitamos más recursos y que se sostengan en el tiempo en materia de seguridad. Por eso, el pacto fiscal no es solo plata, es un compromiso de gasto para un proyecto nacional de seguridad”.

Llamó a “abandonar las caricaturas y peleas interminables, tenemos que avanzar” junto con reforzar el mensaje de que “es el Estado el que tiene por definición el monopolio de la fuerza, y como Gobierno no tenemos ningún complejo en usarlo, que las policías sean fuertes, que se desplieguen los militares con fuerza no nos causa ninguna animadversión. Eso no solo no atenta contra régimen democrático, es una manera de asegurar que se respeten las garantías individuales, pero para eso la autoridad civil debe conducir y asumir la responsabilidad, no traspasarla a las fuerzas de orden”.

Señaló que “acuerdos siempre se pueden lograr, aún en las condiciones más adversas. Pero los acuerdos deben doler para ser de verdad” y que para tener acuerdos hay que ceder y concederle algo al otro, “el problema cuando no hay acuerdo no es por las diferencias, es porque nadie quiere ceder ni pagar los costos”.

Al finalizar su intervención, Tohá manifestó que “como Gobierno tenemos un rol de liderazgo, de responsabilidad, pero los gobiernos solos no pueden, hay que trabajar con parlamento, fiscalía, medios, sociedad civil, empresariado, municipios y con países vecinos y no tan vecinos, trabajar colaborativamente para tener resultados en seguridad”.