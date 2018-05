Rodrigo Valdés: "De verdad creo que hay una equivocación y con las arcas fiscales se requiere seriedad"

Actualidad

Felipe Larraín y Rodrigo Valdés en el ex Congreso. Agencia Uno

Fue el más duro y enfático de los tres ministros de Hacienda que asistieron hasta la comisión mixta de Presupuestos, para abordar la polémica en torno a los US$ 5.500 millones de gastos comprometidos sin financiamiento o presiones de gastos de la economía chilena.

"No son compromisos. Se está usando incorrectamente este término", dijo Rodrigo Valdés, quien fue el último en intervenir luego de Felipe Larraín, Rodrigo Cerda y Nicolás Eyzaguirre.

En esa línea, acusó que "hay un error muy profundo en confundir ambos conceptos", el de gastos comprometidos y con el de presiones adicionales. Argumento que más tarde fue rebatido por el actual jefe de la cartera: "No me quiero quedar en una discusión semántica. Yo me pregunto cómo llamamos a una presión que no somos capaces de eludir", dijo.

"De verdad creo que hay una equivocación y con las arcas fiscales se requiere seriedad", insistió Valdés en su exposición.

Además, refutó el cálculo de la Dirección de Presupuesto ya que consideró que "en el neto, estos cálculos son exagerados".

Y en línea el también exministro de la administración de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, planteó la duda sobre "cuánto se está disminuyendo el gasto y cuánto es reasignación".

En su intervención, el economista recordó las declaraciones que han hecho a la prensa los integrantes del Consejo Fiscal Asesor, "la mayoría del Consejo Fiscal Asesor, consultados tardíamente" sobre este tema, está en desacuerdo con nombrar compromisos a las presiones.

"Pienso en qué me habría pasado a mi si por mayoría el Consejo Fiscal hubiese tenido una opinión contraria a lo que yo hacía...cómo habría sido el titular", sostuvo.