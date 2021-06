El cobre empuja a las exportaciones que consolidan nueve meses consecutivos de crecimiento

Comercio exterior

Un alza en doce de meses de 35% registraron los envíos, mientras que las importaciones dieron un salto inédito de 74,8%.

En buen pie siguen las exportaciones. En mayo los envíos de productos chilenos hacia el exterior alcanzaron los US$ 7.920 millones, lo que en doce meses significó un incremento de 35%, con lo que suman nueve meses consecutivos de crecimientos anuales.

El empuje lo dio el cobre con un incremento de 69,9% en comparación con el mismo mes del año anterior con ventas en el comercio internacional por US$ 4.967 millones. Con esto la minería en total anotó un alza anual de 66,8% con US$ 5.333 millones.

De acuerdo con un análisis de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el metal rojo representa el 56% de los US$ 37.932 millones exportados a nivel general entre enero y mayo.

Por el contrario, en el quinto mes del año, las exportaciones de productos agropecuarios e industriales cayeron 13,5% y 1,1%, respectivamente. Los primeros alcanzaron ventas US$ 388 millones, mientras que los industriales lo hicieron por US$ 2.199 millones.

En tanto, en comparación con el mes anterior, los envíos registraron una merma de 2,4% luego tres meses seguidos de incrementos mensuales. Eso sí el cobre mantuvo su dinamismo al crecer 9,4% en comparación con abril.

El reporte de la Subrei dio cuenta que en mayo se registraron 2.836 empresas exportadoras, lo que significó un 8% más que en igual mes del 2020, tratándose del segundo mes consecutivo donde la cantidad de firmas con ventas al exterior crece.

Las exportaciones de servicios repuntaron 70% con US$ 168 millones. Los principales incrementos se registraron en servicios de hosting para sitios web, soporte logístico, gestión de marketing para las empresas, filmación de comerciales, diseño de software original, filmación de películas, ingeniería para las instalaciones mineras y asesorías en tecnologías de la información.

Las importaciones

Por el lado de las importaciones se registró un inédito crecimiento anual de 74,8% con compras de productos en el extranjero por US$ US$ 7.159 millones (CIF). Con esto mantienen su dinamismo por cuarto mes consecutivo.

Por segmento los bienes de consumo marcaron un salto récord en doce meses de 117,9% al registrar internaciones por US$ 2.115 millones. Un desempeño que se replicó dentro de sus categorías con los durables que crecieron 184,9% (US$ 910 millones), semidurables 104,3% (US$ 465 millones) y otros bienes de consumo 127,7% (US$ 740 millones).

Las compras de bienes de capital -que son un termómetro para estimar el dinamismo de la inversión en el país- crecieron por quinta vez seguida. El incremento fue de 52,3% con US$ 1.519 millones.

En la misma dirección los bienes intermedios repuntaron 65,7% en doce meses con US$ 3.525 millones.