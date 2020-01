Gremios empresariales acuerdan fórmulas para enfrentar sus tareas pendientes en transparencia

Laboral & Personas

Tras dos años de estudio, se presentaron ideas como dar a conocer organigramas, listas de socios y políticas de derechos y deberes.

Dos mesas de trabajo convocaron Chile Transparente y Kreab Chile para analizar los estándares de transparencia al interior del mundo gremial.

El estudio contó con la participación de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Sociedad Nacional de Pesca, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las Aseguradoras de Chile, la Asociación de Empresas Eléctricas, entre otros, y logró identificar los focos en los que los gremios son más reticentes a avanzar en indicadores de transparencia y sus razones.

“Una de las formas de poder validar de mejor forma a este tipo de organizaciones es generando mayores estándares de transparencia que puedan dar confianza en el accionar. Primero para que la sociedad pueda conocer cuál es el rol de los gremios (...) y por otra parte podamos saber quiénes están detrás de los gremios, qué intereses representan, y también cuáles son las labores que realizan para sus asociados”, explicó Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

El debate

Los gremios que participaron en el estudio coincidieron en que la transparencia es un “bien superior”, especialmente en un contexto de cambios sociales. “Se vislumbra a las nuevas generaciones como consumidores más exigentes, que no sólo buscan acceder a precios competitivos, sino que valoran otro tipo de cualidades, como la transparencia”, dice el estudio.

Al momento de abordar las experiencias de cada uno de los participantes, hubo consenso en la ausencia de un estándar de transparencia que homologue criterios. De hecho, se indicó que “a nivel genérico es difícil saber en qué se debe ser transparente. Depende de la naturaleza del gremio”, coincidieron varios.

Sobre la idea de si se debe o no legislar para incluir a los gremios en las normas de transparencia, hubo reparos a la propuesta entre los participantes. Sin embargo no por el contenido, sino por “cierta desconfianza al trabajo legislativo”, ya que varios de los gremios señalaron que existe un “sistema político complicado”, donde “hace falta diálogo y generar confianzas”.

Entre las limitantes que se señalaron para no ser incluidos en la exigencia, varios destacaron temas legales, apuntando a que el exceso de transparencia podría infringir otras normas.

“Se resalta que no todo se puede transparentar y que se debe resguardar información sensible de la gente como, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores, que por ley no se puede hacer público. Asimismo, se esgrime que la publicación de cierta información atenta contra la libre competencia y que en el sector privado la confidencialidad es clave, ya que hay información sensible que, si se hace pública, podría hacer fracasar negocios”, dice el análisis.

Propuestas

Pese a todo, los gremios que participaron en los paneles de conversación acordaron que es posible avanzar en la materia, pero aclarando que no se les puede exigir a todos lo mismo.

“Se debe implementar de manera progresiva herramientas como un organigrama, lista de la planta de funcionarios, lista de socios, así como políticas de sus respectivos derechos y deberes”, dice el estudio.

Así, los gremios destacaron la importancia de involucrar a las ONG. Además, sugirieron la elaboración de un catastro general, para saber cuál es el estado actual en materia de transparencia desde la perspectiva de la reportabilidad de información.

Además, los gremios participantes plantearon la idea de crear un portal web, administrado por el Ministerio de Economía, en donde se haga pública la información referente a dichas entidades, teniendo la posibilidad de identificar a las agrupaciones grandes, medianas y pequeñas, su lugar de ubicación, miembros, visión, misión, valores objetivos, estatutos, fuentes de nanciamiento, entre otra información de carácter relevante para todos.

