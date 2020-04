Trabajadores de Walmart critican medidas de apertura de centros comerciales

Laboral & Personas

Sindicato realizó una intervención en Plaza Italia y calificó de "inmoral" que algunas grandes compañías se acojan a la Ley de Protección del Empleo.

Esta mañana, el Sindicato SIL de Trabajadores Walmart realizó una manifestación pacífica en Plaza Italia, desplegando un lienzo gigante en el que se leía "Que el costo de la crisis no lo paguen los trabajadores", haciendo alusión a las medidas que está tomando el Gobierno para la apertura de los mall y centros comerciales, las que señalan que expone a los trabajadores a situaciones de contagio.

"Esta pandemia sanitaria puede transformarse en una pandemia social si es que el Gobierno no toma medidas urgentes" dijo Juan Moreno, presidente del SIL y consejero nacional de la ramal de comercio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aludiendo que las medidas de protección que se aplicarían en el comercio no esencial "son similares a las que hoy vemos en los supermercados, lugares donde ya tenemos un importante número de trabajadores contagiados con trazabilidad del Covid-19 en el puesto laboral"

"Hasta que no existan garantías sanitarias no se puede abrir. No se entiende la codicia de esos gerentes y la poca empatía del señor (Gastón) Soublette, de la Cámara de Comercio Santiago con los trabajadores del comercios", agregó el representante gremial.

Finalmente, el SIL llamó al gobierno y a las empresas al diálogo social. "En Walmart hemos dado un ejemplo de que el diálogo es lo más efectivo para enfrentar juntos la crisis. Logramos que la empresa proteja nuestras remuneraciones a cambio de que nosotros accediéramos a la flexibilidad horaria que requieren estas circunstancias. Todos salimos ganando." De paso, criticó a las grandes empresas que se acogen a la ley de protección de empleo "eso es sencillamente inmoral".