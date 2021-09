Von Appen tras renuncia de Hasbún a la mesa de Sofofa: "Legítimamente pueden haber distintas visiones y yo las acepto"

Laboral & Personas

El timonel del gremio abordó públicamente la polémica salida del gerente de CSAV del comité ejecutivo.

Sus primeras declaraciones tras la renuncia de Oscar Hasbún a la mesa directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entregó hoy el presidente del gremio, Richard Von Appen, en radio Duna, donde analizó el tema y la situación económica del país.

Para el titular de los industriales, "la Sofofa no es la excepción de lo que ocurre hoy día en el país (...) yo personalmente he estado en una reflexión profunda para entender qué es lo que ha estado ocurriendo, y creo que me sentiría muy incómodo de no entender y conversar para ver qué proponer y ese es el proceso que hemos estado haciendo estos tres meses".

Tras ser consultado directamente por la salida de Hasbún, Von Appen sinceró que no comparte la idea de que el gremio tiene que salir a hablar y estar presente en el debate de políticas públicas. "Tenemos que hacer una reflexión interna primero", aseguró.

Para él, el gremio primero tiene que mejorar los temas propios de las empresas, como la relación con los clientes, trabajadores y contratistas. "Todos los indicadores nos muestran que nosotros tenemos falencias y que tenemos que mejorar nuestro trabajo", dijo.

Respecto a Hasbún, Von Appen señaló que "Óscar además de ser un excelente profesional y persona, legítimamente pueden haber distintas visiones y yo las acepto. Este es un lugar libre. Aquí están invitados dentro del gremio a participar y a tener distintas visiones, eso le hace muy bien al gremio", dijo.

En la conversación, Von Appen recalcó que él comunicó y propuso que lo primero que harían al mando del gremio sería escuchar. "Dijimos que lo primero que vamos a hacer es escuchar, para poder entender y es lo que estamos haciendo", explicó, y señaló que la próxima semana el gremio tendrá una jornada de reflexión.

Escenario económico y proceso constituyente

En conversación con Duna, Von Appen celebró las cifras de Imacec. "Es buena noticia que volvamos a crecer (...) Por otro lado esto también refleja los estímulos fiscales, el impacto que han tenido especialmente en el consumo", dijo.

El timonel de los industriales valoró las medidas de apoyo que ha entregado el gobierno, señalando que es lo "correcto", pero agregó que ahora es el momento "de privilegiar la contratación".

El dirigente gremial también aprovechó de hablar de la incertidumbre que hay en torno al proceso constituyente.

"Creo que lo más importante es que tenemos que tener un grado de consenso de qué tipo de país queremos construir", dijo Von Appen, agregando que para el sector empresarial es de especial relevancia las definiciones que tome la convención en temas relacionados al rol del Banco Central, el emprendimiento, los bienes públicos, entre otros.

Consultado respecto a si contemplan exponer ante la convención, el dirigente gremial sostuvo que por el momento no han sido invitados, "pero cuando llegue el momento, en especial cuando se vayan discutiendo contenidos, nosotros vamos a solicitar las reuniones para poder participar y dar a conocer nuestros puntos de vista".