Eyzaguirre contraataca: "No son gastos comprometidos, son presiones"

Macro

Aunque son cercanos, deslizó una crítica hacia su amigo Felipe Larraín por cómo instaló este tema en la agenda pública. Dijo también que la tendencia a la baja de la deuda de Chile se quebró con el gobierno de Piñera.

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, habló esta mañana en medio de la polémica destapada por la cartera que hoy dirige Felipe Larraín, respecto de los más de US$ 5.500 millones en gastos comprometidos que no tienen financiamiento en el Presupuesto.

En calidad de panelista del Primer Café de radio Cooperativa, el economista abordó la controversia y se alineó con el análisis del otro exministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés.

"Las cosas que no están en el Presupuesto fiscal, en el Tesoro Público no son gastos comprometidos, son presiones", afirmó enfático.

Dicho esto, Eyzaguirre invitó a conversar, a hacer las cuentas "de manera transparente" y a hablar sobre las presiones al alza y a la baja en materia presupuestaria.

Apuntó, por ejemplo, a las partidas para financiar la gratuidad de la educación, plata que en su criterio "está sobreestimada" porque colegios o universidades que se iban a pasar a ese régimen, al final fueron menos de lo consultó inicialmente, dejando más caja disponible.

"Y ocurre año a año. Hay holguras en algunas partes, presiones en otra y se va gestionando", afirmó.

En esa línea, recordó que en el último año del gobierno de Sebastián Piñera, el exceso de gasto hospitalario fue de $ 200 mil millones.

"¿Validaron esos 200 mil millones ellos para el año 2014? No", dijo.

Aunque son cercanos, Eyzaguirre deslizó una crítica hacia su amigo Felipe Larraín por cómo instaló este tema en la agenda pública.

"Si el ministro Larraín, por quien tengo mucho aprecio y amistad, hubiese hecho un llamado a los ex ministros de Hacienda, incluyendo a Valdés a mi (..) a buscar formas de consensuar el cómo necesitamos bajar el déficit fiscal, hubiéramos estado disponibles, pero partir por la prensa diciendo que hay US$ 5.500 millones en gasto comprometido no financiado no es la mejor forma de partir", comentó.

Finalmente, el exjefe de Teatinos 120 abordó cómo ha ido evolucionando la deuda de Chile en los gobiernos post dictadura de Pinochet, señalando que la tendencia a la baja se terminó con la administración Piñera.

"En el gobierno del presidente Aylwin la deuda disminuyó; en el del presidente Frei Ruiz-Tagle la deuda disminuyó; en el gobierno del presidente Lagos Escobar, disminuyó y mucho; en el gobierno de la presidenta Bachelet 1, también disminuyó; pero en el gobierno de Sebastián Piñera y en el gobierno de Bachelet 2, la deuda empezó a aumentar", afirmó.

En el marco de la conversación en el espacio radial, el exsecretario de Estado confirmó que asistirá el lunes a la Comisión de la Cámara a detallar "punto por punto" el tema de las partidas.