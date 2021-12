Macro

La académica planteó los temas a resolver a corto y mediano plazo. “Tenemos problemas que son ciertos. El estallido social sí sucedió y las demandas por cambios son reales y necesarias”, aseguró.

Una analogía entre la economía que recibió Patricio Aylwin al terminar la dictadura y la que heredará Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, realizó este jueves Andrea Repetto. La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, que esta semana descartó la posibilidad de asumir como ministra de Hacienda de la próxima administración, afirmó que "este año en términos económicos se parece mucho a la transición a la democracia".

La doctora en economía del MIT recordó que al llegar al poder, Aylwin "se encontró con una economía descuadrada también, con la inflación creciendo, con un exceso de gasto". Esa fue la prioridad económica de su gobierno, de la mano de "empezar a generar acuerdos para tener una mayor recaudación fiscal", explicó. Precisó que esa fue la única vez que el país ha tenido un "verdadero aumento sustantivo" en su recaudación, de tres puntos del PIB en ese entonces.

"En ese sentido, eso se parece mucho a lo que viene ahora", defendió Repetto en un webinar organizado por la UAI. Y precisó que "para poder avanzar y para poder tener este gran pacto fiscal, en pensiones, en salud y en vivienda, no queda más que ir a generar esos acuerdos y a conversar con los representantes de otras visiones políticas".

A juicio de la economista, Boric enfrentará desafíos a corto y mediano plazo. En lo inmediato deberá enfrentar el exceso de gasto en una economía, que tiene como consecuencia una inflación que es en parte importada, pero que también responde al boom del consumo. Criticó que esto ha sido posible por los retiros desde las AFP y por los "súper bonos" que ha entregado el gobierno a través del IFE Universal.

Repetto reconoció que, al haber algunos Imacec negativos el próximo año, habrá una "tentación" de volver a instalar el IFE, pero planteó que el gobierno tendrá que resistirse. "Gabriel Boric lo ha dicho, vamos a cumplir con el Presupuesto fiscal y cumplir con el Presupuesto fiscal pasa justamente por retirar aquello, pero la tentación siempre va a estar ahí. Así que la pregunta es si van a ser capaces de resistir aquello", sentenció.

Explicó además que Chile no tiene fondos para seguir pagando un IFE Universal. Dijo que, sin contar las pensiones solidarias y licencias médicas que financia el Estado, en 2019 el país gastaba US$ 900 millones al año en apoyos sociales, y hoy día está gastando US$ 3.200 millones al mes. Argumentó que el monto de hace dos años es "muy poco" y dijo que "hay que reparar eso". Pero también aseguró que lo que se está destinando ahora "está completamente fuera de nuestra capacidad fiscal y es necesario retirarlo".

Enfrentar el descuadre

Repetto advirtió que "estamos en un descuadre macroeconómico muy importante y hay que hacerse cargo", recordando que el Banco Central ha dicho algo similar. Planteó que la experiencia internacional muestra que "dilatar esta estabilización de la economía genera recesiones, y podemos estabilizar sin pasar por una recesión". ¿Cómo hacerlo? Insistió en que la clave será retirar el gasto fiscal en 2022, de la mano de las medidas tomadas por el instituto emisor.

Pero agregó que, para sobrellevar este problema, se deben implementar políticas en favor del empleo. Advirtió que "los rezagos no están en el empleo propiamente tal", sino que los problemas están en la participación laboral. Hizo hincapié en que la de las mujeres está particularmente rezagada, y defendió que "ahí hay harto trabajo que hacer".

Al ser consultada sobre la propuesta de Boric de subir el salario mínimo a $ 500.000 para el final de su mandato, Repetto recordó que siempre hay una tensión de si este incremento lo pueden pagar o no los empleadores.

"Jugársela por un número es algo difícil, uno tiene que probar y ver. Si uno prueba y se equivoca puede ser muy costoso", advirtió. Y agregó: "Yo veo que hay algún espacio para hacerlo, y probablemente poder hacerlo de manera gradual para ir viendo qué es lo que le sucede al mercado laboral en esos términos", señaló.

Mediano plazo

La economista también se refirió a una serie de problemáticas de mediano plazo, las que vinculó con las demandas emanadas del estallido social. "Tenemos problemas que son ciertos. El estallido social sí sucedió y las demandas por cambios son reales y necesarias", aseguró.

Explicó que no ha sido posible atender dichas inquietudes porque "tenemos un Estado que es chico y que además no ha crecido". Señaló que a comienzos de 1990 la recaudación fiscal era prácticamente la misma que la actual. "No tenemos nuevos recursos para poder atender a nuevos programas", lamentó, y afirmó que "es muy difícil atender esta problemática social sin una reforma tributaria".

En el plano previsional, hizo énfasis en las bajas tasas de reemplazo actuales, y lamentó que los problemas están en los grupos medios y en las mujeres. Advirtió que "las pensiones básicas universales no resuelven ese problema, porque dan montos fijos a todos, independiente de cuál era tu salario", y reconoció que "sería un avance lograr esta pensión básica universal pero vamos a tener que seguir haciendo otras reformas para llegar de manera más sustantiva a esos grupos".

La académica criticó también que el sistema actual está "profundamente" basado en cuentas individuales, defendiendo que a Chile le falta un componente colectivo, como funciona en la mayoría de los países del mundo. "Nosotros tenemos una combinación bien peculiar, en que le falta ese pedacito colectivo, y eso interactúa con el mercado laboral pero tú no requieres reparar el mercado laboral para que ese componente funcione", señaló.