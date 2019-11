Diputados se enfrentan por suspensión de jornada legislativa clave

Política

Los presidentes de ambas cámaras tomaron la decisión para proteger la seguridad de los funcionarios, algo que no gustó al resto de parlamentarios, que incluso pidieron la renuncia del presidente de la Cámara.

"Espero que tengas pantalones para renunciar por el daño que le has causado hoy día a la Cámara de Diputados", fue el emplazamiento que le hizo el diputado independiente exDC René Saffirio, al presidente de la Corporación, Iván Flores (DC), quien resolvió suspenderla debido a la dificultad que algunos legisladores tendrían para llegar a la sede en Valparaíso en medio de la jornada de paro.

Saffirio emplazó a Flores en medio del hall de ingreso al Congreso, pese a que el presidente de la Corporación le pedía que "no hagas un punto" de esto, lo que no consiguió sino exacerbar aún más la molestia de Saffirio, quien advirtió que "yo no estoy disponible para que un presidente de la Cámara, por el cual yo he votado, tome decisiones unilaterales, absurdas".

Flores se defendió asegurando que decidió el cierre de la Cámara en conjunto con toda la mesa: "¡mentira! Acabo de hablar con la vicepresidenta (Loreto Carvajal PPD)", retrucó visiblemente molesto Saffirio, lo que obligó a Flores a corregirse, explicando que tomó la decisión con el segundo vicepresidente, Pepe Auth.

Finalmente, Flores optó por regresar a su oficina, ya que en enfrentamiento verbal atrajo la atención de la prensa y Saffirio insistió: "Usted tiene que renunciar, porque no me representa a mí, ni va a representar a la mayoría de los diputados de la Sala. Porque el daño que le está causando, cerrando el Congreso en plena crisis, es irreparable. Y ese daño lo ha causado usted".

La suspensión del trabajo legislativo en el Congreso se tomó en horas de la mañana, a raíz del paro nacional citado para este martes.

En el Senado estaba en tabla la discusión del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite para limitar la reelección de las autoridades, calificado con "suma" urgencia; además del proyecto de ley enviado por el Presidente Sebastián Piñera, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros -con urgencia calificada de "discusión inmediata"- y el proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, también de "discusión inmediata".

En tanto, en la Cámara de Diputados estaba en discusión los proyectos que buscaban proteger los humedales urbanos; la incorporación de un marco regulatorio para los cuidadores de personas con discapacidad y el derecho a "desconexión digital" de los trabajadores. Además, se debía discutir la modificación al código penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, en tercer trámite constitucional.

En la tarde, había sesión especial con el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para conocer el estado de seguridad del país. No obstante, todo fue reagendado para mañana miércoles 13 de noviembre.

"Sabíamos de esta huelga desde antes de ayer, se podría haber tomado la decisión con anticipación. Hoy había debates importantes, quizás debíamos haber buscado mecanismos mínimos para poder sesionar. Enterarse de esto a las 8.00 am da cuenta de la improvisación", dijo el diputado del PS, Marcelo Díaz.

"El presidente de la mesa debería haber tomado las medidas oportunamente. La decisión no ha sido la más apropiada. Hay proyectos que requieren trámite urgente. Lo que la ciudadanía espera es que hagamos nuestra trabajo", añadió el diputado UDI, Sergio Bobadilla.