Asipes contra veto a proyecto de la jibia "que a todas luces es inconstitucional"

Regulación

El veto del Gobierno al proyecto que regula el método de pesca de la jibia, que deja como única alternativa la línea de mano o potera, fue rechazada por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que representa a las empresas pesqueras de la zona centro sur y que agrupa a 20 plantas de proceso.

En un comunicado puntualizaron que el anuncio de las autoridades está lejos de solucionar el conflicto, que se ha convertido en manifestaciones en las regiones del Maule y del Biobío, en la denominada "guerra de la jibia".

Como ya lo han manifestado, sostienen que la pesca industrial "no puede capturar la jibia a través del arte de cerco, se ha insistido en dicha opción, por ende, esta idea del Gobierno no es viable para la pesca industrial, su flota de barcos ni para sus trabajadores".

1. La pesca industrial captura jibia para procesarla íntegramente para consumo humano y el arte de cerco no es el indicado para esta finalidad productiva.

2. Los argumentos entregados por la pesca industrial relativos a que el arte de arrastre de mediagua es sostenible, altamente selectivo, no daña fauna acompañante, no toca el fondo marino ni que existe evidencia técnica o científica que avale su supresión, nuevamente no han sido escuchados y se ha optado por privilegiar argumentos falaces.

3. Nos parece grave que el Gobierno avale un proyecto de ley que a todas luces es inconstitucional, tal como lo planteó la Subsecretaría de Pesca en innumerables ocasiones. Cambiar los artes o aparejos de pesca no son facultades del poder legislativo.

4. Lamentamos la solución planteada por el Gobierno a este grave conflicto social, pues no aporta en terminar con el problema, por eso reiteramos nuestro llamado al diálogo informado, basado en la información técnica y alejado de la política contingente y escuchando a los actores que conocen de los problemas y asuntos del país pesquero.