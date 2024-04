SQM Salar absorberá a Minera Tarar de Codelco y operación despierta suspicacias en Tianqi

SQM entregó a sus accionistas los detalles económicos del acuerdo con Codelco. En dicho reporte se detalla que durante la vida de la asociación con la cuprera, el Estado captura aproximadamente entre un 60% y 70% del margen del negocio en forma de pagos sujetos a los contratos con Corfo e impuestos, además del porcentaje restante es lo que obtienen los accionistas (Codelco uno de ellos).

Con esto, entre un 80% y 85% es el margen de la renta que queda para el Estado a través de los tributos, canon de arriendo y aporte de Codelco.

De no hacerse el pacto, SQM vería interrumpida la producción de litio en el Salar de Atacama, al menos, durante tres años, que es lo que demoraría en operar el proyecto Salar Futuro, que requerirá la inversión de entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones. Por lo anterior, indicó que es crucial lograr “cualquier acuerdo que permita evitar una interrupción o descenso drástico de la operación durante el período entre el 2031 y el 2033 y maximizar la producción total esperada para el período 2025-2060”.