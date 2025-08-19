Click acá para ir directamente al contenido
AgendaPro levanta serie B de US$ 35 millones con Riverwood como líder

Con 20 mil comercios en la región y US$ 10 millones en facturación, AgendaPro busca consolidarse como la plataforma líder para negocios de servicios en Latam, sumando capital para expansión y desarrollo de IA.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 11:50 hrs.

