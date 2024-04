Anglo American confirma que recibió una oferta de BHP Group en el que sería uno de los mayores negocios del año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Anglo American confirmó durante la tarde de este miércoles que recibió una propuesta de combinación por parte de la angloaustraliana BHP Group. La minera aclaró que la oferta no es vinculante y no fue solicitada.

La compañía emitió un comunicado después de que Bloomberg informara que BHP, la minera más grande del mundo, estaba considerando una posible oferta de adquisición por Anglo.

La propuesta comprende un canje de acciones y estaría precedida por escisiones separadas por parte de Anglo American de todas sus participaciones en Anglo American Platinum y Kumba Iron Ore a sus accionistas.

Las acciones de Anglo American han caído 12% en los últimos 12 meses, lo que le da a la empresa un valor de mercado de 27 mil millones de libras esterlinas (unos US$ 34 mil millones). BHP, que cotiza en Londres y Sydney, tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 149 mil millones.

Anglo American informó una fuerte caída en las ganancias de 2023 y redujo su dividendo después de una baja en las materias primas clave que produce. En los últimos meses, ha amortizado el valor de su unidad de diamantes De Beers en US$ 1.600 millones y ha recortado drásticamente sus objetivos de producción de cobre. La compañía también propuso eliminar 3.700 puestos de trabajo en sus operaciones de platino en Sudáfrica y tomó una amortización en su negocio de níquel.

Líder mundial

BHP se encuentra actualmente en camino a supera a Codelco en el ranking mundial de productores de cobre, según estimaciones de Bloomberg Intelligence.

La empresa, que en Chile posee la gigantesca mina Escondida, podría coronarse este año como líder mundial, si continúa aumentando su producción, mientras que la estatal chilena viene sufriendo fuertes caídas, dijo Grant Sporre, analista de Bloomberg Intelligence, a comienzos de abril.

Escondida, el mayor productor mundial de concentrado de cátodos de cobre, cuenta además con varias opciones en estudio para expandir su vida útil y evalúa convertirse en una mina subterránea.

Durante la última Cesco Week, el evento de la industria minera que se celebra todos los años en Chile, el presidente de BHP Americas, Brandon Craig, se unió a otros altos ejecutivos del sector para alertar que el exceso de permisos y burocracia está frenando las inversiones en el país.

Por su parte, Anglo American también es un gigante de talla mundial, con operaciones en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, y en Chile está presente a través de la operación minera de Collahuasi, donde participa junto con Glencore.

Collahuasi, en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, es el sexto mayor productor mundial de cobre, y para este año contempla reinvertir cerca de US$ 2.200 millones, principalmente en la construcción de una desaladora e infraestructura asociada a capacidad productiva.

Negocio récord

Un acuerdo con Anglo American probablemente se ubicaría como la mayor adquisición a nivel mundial este año, superando a la de Discover Financial Services por parte de Capital One Financial Corp. por US$ 35 mil millones, según datos compilados por Bloomberg.

También representaría el primer mega acuerdo entre las mineras diversificadas más grandes del mundo en más de una década. BHP y sus mayores rivales han evitado realizar adquisiciones en los últimos años tras una serie de transacciones fallidas, aunque en los últimos meses han vuelto a anunciar interés a sus accionistas.

El año pasado, BHP compró el productor de cobre OZ Minerals por alrededor de US$ 6.400 millones, en su primera compra importante en años, pero hasta ahora se ha centrado en vender activos como petróleo, gas y carbón, destacó Bloomberg.