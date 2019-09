¿Qué efectos tendrá en los usuarios la operación Latam-Delta?

Consumo

La alianza abrió una serie de dudas respecto de los efectos prácticos que verán los clientes en los próximos meses, ya que la firma nacional terminará su relación con American Airlines y se saldrá de Oneworld.

La alianza Latam-Delta abrió una serie de dudas respecto de los efectos prácticos que verán los usuarios en los próximos meses, ya que la firma nacional terminará su relación con American Airlines y se saldrá de One World. Acá algunas de las dudas que han surgido después que se comunicara la operación.

-¿Qué efecto tendrá en los clientes la salida de Latam de One World?

-En la práctica no habrá mayores efectos. Esto, porque Latam tiene –según la memoria 2018- 148 códigos compartidos con distintas aerolíneas y otros acuerdos similares para el cambio de millas por pasajes, por lo que la salida de One Word –que está integrado por British, Iberia, Qantas, entre otras- en la práctica no traerá efectos negativos a los pasajeros, ya que existen acuerdos bilaterales que se mantendrán, salvo el de American Airlines que ahora será reemplazado por uno con Delta, firma con la que Latam llegará a 435 destinos.

-¿Qué pasará con los puntos-milla que acumula un cliente Latam en Santander o los clientes de Banco de Chile con Delta?

-La relación de 25 años que tiene Latam con Santander quedará intacta, por lo que el sistema de acumulación de millas no sufrirá modificaciones para el cliente. Al tener Latam un sistema de acuerdos de códigos compartidos y uso de millas de manera bilateral con las otras aerolíneas, el usuario podrá seguir usándolas como canje, con la excepción de American Airlines.

El acuerdo entre las firmas no contempla tampoco terminar el pacto entre Banco de Chile y Delta.

-¿En qué aerolíneas se podrá canjear los puntos de Latam?

-En aquellas donde Latam tiene sus códigos compartidos. Se estima que las 50 aerolíneas más relevantes del mundo –como las del Grupo IAG (British Airways e Iberia) y Qantas Airways- están cubiertas por este tipo de acuerdos.

-¿Es sostenible quedarse sin participar de una gran alianza tipo Star Alliance, One World o Sky Team?

-El modelo que está proponiendo Delta apunta en esa dirección, tomando participaciones en distintas empresas del mundo para fortalecer áreas geográficas. En la industria comentan que al existir acuerdos bilaterales, el modelo de alianzas estaba en duda, porque sus beneficios se estaban reduciendo a temas como el acceso a salones VIP. Sin embargo, Latam tiene una serie de acuerdos para cubrir esas necesidades en los aeropuertos más utilizados.

-¿Cuál es la mejor aerolínea en términos de conectividad para los chilenos dentro de EEUU?

- American Airlines tiene diez hubs o centros de conexión en Estados Unidos, donde Miami es el más relevante para los viajeros que van desde este lado del mundo. Delta tiene nueve hubs, el principal en Atlanta y con otro muy fuerte en Nueva York.

Para compensar esto, dentro del acuerdo se contempla que la firma deberá subir sus frecuencias desde Miami al restado de Estados Unidos, que es el punto más relevante de llegada para Latam. De este modo, se estima que la firma nacional podrá transferir cerca del 90% del volumen de pasajeros que transporta al resto de Estados Unidos desde ese punto.

Sin embargo, como medida de refuerzo Latam comunicó que ampliará su frecuencia de vuelos entre Santiago y Los Ángeles de cinco semanales a un servicio diario a partir de abril de 2020. En paralelo, otra ruta que aumentará sus frecuencias será Nueva York, llegando a 10 frecuencias por semana a partir de la misma fecha.

"Como parte de nuestro esfuerzo continuo de construir la mayor red de destinos con los mejores itinerarios, estamos aumentando nuestras frecuencias de vuelo a dos de las principales ciudades en Estados Unidos, generando más opciones de viaje para nuestros clientes y mejorando la conectividad de Chile con el mundo", dijo Nicolás Salazar, Vicepresidente Network de Latam, Nicolás Salazar.