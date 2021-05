Pese a baja en ingresos, ENAP logra terminar con utilidades el primer trimestre

Energía

La firma revirtió la pérdida de US$ 34 millones que había tenido el primer trimestre del año pasado, cerrando con US$ 40 millones de ganancia.

Una mejor gestión de los costos, impactaron positivamente en los resultados de la petrolera estatal ENAP, la que logró cerrar el primer trimestre con utilidades por US$ 40 millones, frente a la pérdida de US$ 34 millones del mismo período de 2020.

La empresa tuvo ingresos por US$ 1.603 millones, los que se comparan negativamente con los ingresos de US$ 1.761 millones del mismo período del año anterior. Sin embargo, los costos de venta disminuyeron en mayor proporción, totalizando US$ 1.454 millones, frente a los US$ 1.735 millones del registro anterior.

“Estas cifras son producto del plan de eficiencia, productividad, ahorro y control de inversiones elaborado por el directorio y la actual administración y puesto en marcha desde finales del 2018”, explicó la empresa en un comunicado.

El gerente general de la sociedad, Andrés Roccatagliata, señaló que “estos resultados obedecen a varios factores que han pesado favorablemente", detallando que el programa de contención y optimización de costos le ha significado un ahorro anualizado en torno a los US$ 200 millones. "A esto se suma la incorporación de tecnología digital, lo cual ha hecho más eficientes los procesos de compra y refinación. Además, se ha registrado una mayor productividad, tanto en Magallanes como en sus filiales de Ecuador, Egipto y Argentina”, dijo.

Por otra parte, el Ebitda a marzo de 2021 fue de US$ 184,7 millones, superior a los US$ 76,4 millones registrados en el primer trimestre del 2020.