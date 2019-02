Los diez mayores proyectos inmobiliarios que buscan construirse en el país

Infraestructura / Inmobiliaria

Solo estas iniciativas implican US$ 4.000 millones de inversión. Todas corresponden a vivienda.

Más dinámica se está mostrando la industria inmobiliaria en el país. Según datos recabados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a día de hoy un total de 92 desarrollos inmobiliarios se encuentran en etapa de evaluación, los que suman del orden de US$ 6.120 millones en recursos comprometidos.

De ellos, solo los diez primeros proyectos comprometen montos de inversión que totalizan US$ 3.907 millones, y de ellos, siete se levantarán en la Región Metropolitana.

En el primer lugar se ubica un megadesarrollo que busca construir Inmobiliaria El Refugio en Puchuncaví, región de Valparaíso. Este implica una inversión de US$ 2.000 millones y se planea a 45 años.

Las obras, que contemplan tanto viviendas como equipamiento, se construirán en 889 hectáreas (ha) y otras 125 ha se utilizarán para conservación, decisión que se toma “como principal medida de compensación”, señala la compañía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

“El proyecto se ha diseñado con una densificación menor a la permitida por los instrumentos de planificación territorial vigentes. Dado lo anterior, se contempla un máximo de 14.180 viviendas, incluyendo alrededor de 2.000 viviendas del tipo subsidiable”, agrega.

Los siete proyectos en la capital suman US$ 1.470 millones y lidera en inversión un conjunto en el sector de Batuco (provincia de Chacabuco) por US$ 360 millones que está llevando adelante Inversiones y Asesorías H y C. Hasta el momento, solo ingresó la primera etapa, que contempla 1.637 unidades y cuya construcción se proyecta a 10 años, dividido en cinco subfases de dos años cada una.

El desarrollo contempla 7 mil m2 destinados a equipamiento deportivo.

Dentro de los proyectos más relevantes también figura Egaña Comunidad Sustentable, iniciativa que se levantará en Plaza Egaña, Ñuñoa y que en su camino ha debido lidiar con una parte de los vecinos del sector, quienes no ven positivamente el desarrollo por la alta densidad que tiene el proyecto.

La empresa ha estado participando en procesos de consultas ciudadanas, donde surgió la idea de transformar una calle lateral, llamada Juan Sabag, exclusivamente peatonal, dando solución a una de las críticas que surgió.

Éste contempla la construcción de 1.752 departamentos, 198 oficinas, 2.141 estacionamientos, más de mil bicicleteros y locales comerciales; todo en un terreno de 15.165 m2.

Dado que en octubre del año pasado recibió el permiso de edificación, ya se instalaron las faenas y el proceso de ventas de los departamentos.

De los 92 desarrollos en calificación, 72 ingresaron el año pasado a trámites. Además, en el ejercicio pasado la autoridad ambiental dio luz verde a otros 33 iniciativas.