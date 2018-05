Inminente ingreso de Tianqi, impulsa acciones de SQM

Minería

Nutrien aseguró que la venta de su participación será en el primer semestre.

Las acciones de SQM se dispararon en la Bolsa de Comercio de Santiago así como sus ADR en Nueva York ante los trascendidos que apuntan al inminente ingreso a la propiedad de Tianqi.

En ese contexto, la acción serie B de los títulos de SQM subieron 3,71% a $ 36.217 en la plaza local y fueron por lejos las más transadas: casi $ 50.000 millones.

Las sociedades cascada que controlan al mayor productor de litio del mundo no lo hicieron nada mal. Los papeles de Oro Blanco ganaron 2,92%, mientras que Norte Grande saltó un 3,05%. Nitratos escaló 3,52%.

Pampa Calichera, la sociedad mediante la cual Julio Ponce Lerou llega directamente a SQM, se disparó 9,4%.

Según Reuters, el gigante chino está cerca de adquirir el 24% de la minera no metálica, en una operación que se valoró en US$ 4.300 millones, un premio de más de 19,9% en relación al valor bursátil de la empresa, cuya capitalización se empinó sobre los US$ 14.941 millones.

El paquete accionario que busca adquirir la firma asiática corresponde a parte de la propiedad de la ex PCS, firma canadiense que tras fusionarse con Agrium -y formar Nutrien- fue obligada por las autoridades de libre competencia a enajenar los títulos.

El ingreso de Tianqi no ha estado exento de dificultades, ya que el exvicepresidente de la Corfo, Eduardo Bitran, ingresó un requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica, buscando bloquear la operación acusando la concentración del mercado del litio a nivel mundial, ya que la firma china es socia de Albemarle, otra de las grandes productoras, en Tallison, uno de los proyectos más grandes del mundo.

Con todo, en el último reporte de resultados, Nutrien anunció que la venta se producirá en menos de dos meses.