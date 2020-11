Tianqi aún no sabe si pagará a fin de mes el millonario crédito y Citi estimó cuál es la probabilidad de que venda las acciones de SQM

Minería

El tiempo corre para que Tianqi Lithium Corp. salde una deuda masiva, pero para ello tiene que juntar US$ 1.880 millones para fines de este mes.

Tianqi se ha enfrentado a una creciente crisis de liquidez este año a medida que aumentaban las pérdidas en medio de una caída en los precios del litio. Se advierte sobre posibles incumplimientos desde abril, ha dejado de pagar 471 millones de yuanes (US$ 71,5 millones) en pagos de intereses este año, y está buscando inversores estratégicos y reflexionando sobre la venta de activos a medida que aumentan sus problemas.

Y mientras tanto, se avecina el gigantesco reembolso de noviembre. Esa obligación surge cuando desembolsó US$ 4,1 mil millones para adquirir una participación en Sociedad Química y Minera (SQM) en 2018, en el apogeo del auge del precio del litio, en una adquisición altamente apalancada financiada por US$ 3,5 mil millones en préstamos.

La caída de acciones

Tianqi reiteró el viernes que corre el riesgo de incumplir los US$ 1.880 millones adeudados a fines de noviembre y los acreedores aún no han aprobado una solicitud para extender el préstamo. Las acciones cayeron hasta un 10% el lunes. La compañía se negó a comentar más allá de la declaración de la semana pasada. China CITIC Bank Corp., el principal prestamista del financiamiento sindicado, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Tianqi está al borde de la bancarrota si no paga o refinancia la deuda", dijo Dennis Ip, jefe de investigación energética, y Leo Ho, analista de Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd., "Si tenemos que clasificar el Por ahora, creemos que las extensiones de préstamos son más probables "y eso puede ser un medio para ganar tiempo para inversiones estratégicas, dijeron.

Depresión de litio

El mes pasado, Citigroup Inc. puso un 50% de probabilidad de que Tianqi recaude capital, un 25% de probabilidad de que la compañía venda su participación en SQM y otro 25% de probabilidad de que venda su participación en la empresa conjunta Talison con Albemarle Corp.

Además de los problemas de la compañía, los precios del litio se mantienen cerca de los más bajos en cinco años, ya que la pandemia de coronavirus exacerba el reciente exceso de oferta, incluso cuando la perspectiva a largo plazo para los vehículos eléctricos sigue siendo sólida.

Tianqi informó una pérdida de 406,7 millones de yuanes en los tres meses terminados el 30 de septiembre, que siguió a una pérdida en el primer semestre. Existe la posibilidad de que la Bolsa de Valores de Shenzhen implemente una advertencia de riesgo de exclusión de la cotización si el beneficio neto auditado es negativo durante dos años fiscales consecutivos.

Proyectos ralentizados

También hay preocupaciones sobre la producción, con Tianqi suspendiendo o ralentizando todos los proyectos en construcción. La compañía también ha dicho que está negociando con proveedores y clientes para reducir el inventario y ajustar los tiempos de pago y cobranza.

"La demanda del mercado de hidróxido de litio de alta gama se ha recuperado junto con la tendencia de vehículos eléctricos con mayor densidad de energía", y Tianqi está por detrás de sus pares en el diseño de producción de hidróxido de litio, dijo Chen Guanghui, analista de Beijing Antaike Information Co. Capacity La construcción en su proyecto Kwinana también ha incumplido las expectativas, dijo.

El proyecto de la refinería de Kwinana en Australia Occidental se ha estancado en medio de litigios y riesgos de liquidez derivados de una disputa con un contratista.

Preguntas de gestión

La dirección de Tianqi también ha estado en el centro de atención. El presidente Jiang Weiping, el director financiero Zou Jun y el ex presidente Wu Wei, que se fueron en agosto por razones personales, fueron reprendidos por la bolsa de Shenzhen en septiembre por una discrepancia "relativamente significativa" entre su pronóstico revisado de ganancias para todo el año y los resultados que reveló.

Además, Du Kunlun, un director independiente, se negó a aprobar el informe anual de la empresa, citando dudas sobre la gestión de activos e inversiones en el extranjero, y cuestionó la eficacia de los controles internos. Renunció en septiembre citando un cambio en las tareas laborales y "energía limitada".

"Incluso si la empresa logra resolver los problemas financieros inmediatos, la presión del flujo de efectivo puede estar aquí para quedarse a corto plazo", dijo Chen de Beijing Antaike. Aún así, los precios del litio se están estabilizando en China y hay un impulso alcista para el próximo año a medida que se recupera el crecimiento económico y se acelera el impulso hacia los vehículos eléctricos. Tianqi Lithium podría beneficiarse si logra superar la crisis, dijo.