Amazon se suma a los golpeados por la cadena de suministros y no alcanza proyección para ventas navideñas

Multinacionales

Si bien la compañía a principios de esta semana trató de tranquilizar a los compradores e inversores de que sus inversiones la dejaron bien preparada para superar los problemas de la cadena de suministro global, Jassy dijo el jueves que el gasto tendría un costo.

Amazon, dio un pronóstico para las ventas navideñas que no alcanzó las estimaciones de los analistas, lo que indica que el impulso de la pandemia a las compras en línea continúa disminuyendo. Las acciones cayeron alrededor de un 5% en operaciones extendidas.

Los ingresos y las ganancias de la compañía también no cumplieron con las proyecciones para el tercer trimestre y Amazon dijo que sus costos para negociar los problemas de la cadena de suministro y agregar empleados para entregar productos en la temporada navideña reducirían aún más las ganancias.

Los ingresos serán de US$ 130 mil millones a US$ 140 mil millones en el período que finaliza en diciembre, dijo la compañía de Seattle el jueves en un comunicado. Los analistas, en promedio, estimaron US$ 141.600 millones, según datos compilados por Bloomberg. Los ingresos operativos podrían ser tan bajos como cero, dijo Amazon, un paso atrás para la compañía después de cosechar miles de millones de dólares en ganancias cada trimestre desde principios de 2018.

Te puede interesar: Problemas en la cadena de suministro le cuestan a Apple US$ 6 mil millones

Los resultados reflejaron el primer período bajo el nuevo director ejecutivo Andy Jassy, ​​quien tomó el mando del minorista en línea más grande del mundo de manos de Jeff Bezos en julio . Las acciones de Amazon han ganado un 5,8% este año, por debajo del mercado en general, ya que los compradores que recurrieron a pedidos en línea en cantidades récord durante la pandemia comenzaron a reanudar las compras en persona, salir a comer y viajar. Amazon señaló que el crecimiento más lento de las ventas y el alto gasto en áreas como salarios y nuevos almacenes persistirán hasta fin de año.

Si bien la compañía a principios de esta semana trató de tranquilizar a los compradores e inversores de que sus inversiones la dejaron bien preparada para superar los problemas de la cadena de suministro global, Jassy dijo el jueves que el gasto tendría un costo.

"En el cuarto trimestre, esperamos incurrir en varios miles de millones de dólares en costos adicionales en nuestro negocio de consumo a medida que manejamos la escasez de mano de obra, el aumento de los costos salariales, los problemas de la cadena de suministro global y el aumento de los costos de flete y envío", dijo en el comunicado. "Será costoso para nosotros a corto plazo, pero es la priorización correcta para nuestros clientes y socios".

Amazon empleaba a más de 1,46 millones de trabajadores a tiempo completo y parcial al 30 de septiembre, un aumento del 30% respecto al año anterior.

Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 15% a US$ 110.800 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 111.800 millones. Las ganancias fueron de US$ 6,12 por acción, por debajo de los US$ 12,37 del año anterior, dijo la compañía.

Amazon Web Services, la unidad de computación en la nube que genera la mayor parte de las ganancias de Amazon, registró ventas por US$ 16.100 millones, un 39% más. Esa es la tasa de crecimiento más rápida de la división desde principios de 2019.

Los ingresos de las tiendas en línea, el principal negocio de mercado de la compañía, aumentaron solo un 3% a casi US$ 50 mil millones. La categoría "otros", que es principalmente publicidad, saltó un 49% a US$ 8.090 millones.