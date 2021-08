Ganancias e ingresos de Dell superan estimaciones en el segundo trimestre

Multinacionales

Los resultados de la compañía han sido impulsados en el último año por el aumento en la demanda de equipos actualizados debido el cambio al trabajo y la escuela remotos provocado por la pandemia.

Dell Technologies reportó ingresos y ganancias trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas, impulsados ​​por persistentes alzas en el gasto corporativo en computadoras personales.

Las ventas del segundo trimestre fiscal aumentaron 15% a US$ 26.100 millones, dijo hoy jueves la compañía con sede en Texas. Eso se compara con la estimación promedio de los analistas de US$ 25.600 millones, según datos compilados por Bloomberg. La ganancia, excluyendo algunos elementos, fue de US$ 2,24 por acción, frente a los US$ 2,03 que proyectaban los analistas.

Al igual que muchos competidores en la industria de las PC que históricamente se han basado en compras únicas de hardware, Dell, liderado por el fundador y director ejecutivo Michael Dell, está tratando de transformarse en un vendedor de servicios basados ​​en suscripción. Dichos servicios, incluida la gestión de redes corporativas y la consultoría sobre proyectos de tecnología, proporcionan flujos de ingresos recurrentes y tienen márgenes de beneficio más amplios.

Por ahora, Dell todavía obtiene más de la mitad de sus ingresos de las compras de PC corporativas y de consumo, y ha recibido un impulso en el último año de la demanda de equipos actualizados que fue fomentada por el cambio al trabajo y la escuela remotos.

“Tuvimos sólidos resultados nuevamente este trimestre, con todas las unidades de negocios creciendo”, dijo el director financiero Tom Sweet en el comunicado. "Estamos creando valor a largo plazo tomando participación, buscando oportunidades de crecimiento de alto valor y haciendo crecer y modernizar de manera rentable nuestro negocio principal".

Los ingresos de VMware, un fabricante de software corporativo de propiedad mayoritaria de Dell, ascendieron a US$ 3.100 millones, un alza de 8%. En abril, Dell dijo que planea escindir su participación en VMware, creando dos empresas que cotizan en bolsa y recaudando efectivo para pagar la deuda.