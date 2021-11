Unidad de inmobiliaria china Kaisa incumple pago de deuda y recrudecen temores por liquidez de la industria

Multinacionales

La matriz dijo que estaba recaudando fondos activamente para aliviar la presión, a través de medidas que incluyen acelerar las ventas de activos.

El grupo constructor chino Kaisa dijo este jueves que su unidad financiera no realizó el pago de un cupón de gestión patrimonial (WMP), un anuncio que agrava las preocupaciones sobre una crisis de liquidez en la empresa inmobiliaria que también encara una fuerte carga de deudas.

El grupo con sede en Shenzhen, que brinda garantía al cupón, dijo en un comunicado que enfrenta una presión de liquidez sin precedentes, debido a un mercado inmobiliario desafiante y a rebajas de agencias de calificación.

Kaisa Holdings dijo que estaba recaudando fondos activamente para aliviar la presión, a través de medidas que incluyen acelerar las ventas de activos.

Kaisa tiene la mayor cantidad de deuda offshore que vence en 2022 entre todos los grupos inmobiliarios de China, después de que la gigante Evergrande Group empezara a tambalearse por sus más de US$ 300.000 millones en pasivos.

Los problemas de Kaisa se producen en medio de preocupaciones sobre una crisis de liquidez cada vez más profunda en el segmento de bienes raíces de China, con una serie de incumplimientos de deuda en el extranjero, rebajas de calificación de crédito y liquidación de acciones y bonos de las constructoras en las últimas semanas.

El empeoramiento de un segmento que representa US$ 5.000 millones para China, un motor clave del crecimiento económico, está poniendo a prueba la determinación de Beijing de seguir adelante con una dolorosas reformas estructurales, como la reducción de los altos niveles de deuda.

Reguladores de Shenzhen se reunirán este viernes para discutir los problemas de liquidez en Kaisa y su par Fantasia, informó el medio local Cailianshe. Fantasia incumplió el pago de un tramo de bonos en el exterior el mes pasado. Fantasia y Kaisa se negaron emitir comentarios.

El directorio de Kaisa, incluido el presidente del grupo, Kwok Ying Ching, habló con inversionistas de WMP en una reunión este jueves, según el comunicado de la inmobiliaria, para discutir sobre las soluciones de pago.

Dos inversionistas dijeron a Reuters que Kaisa dijo durante la reunión que tiene un total pendiente de 12.790 millones de yuanes en capital e intereses, y que planea pagarlos gradualmente. Pero los inversionistas han rechazado estos planes, afirmaron.

Kaisa tiene alrededor de US$ 3.200 millones en pagarés senior en el exterior con vencimiento en los próximos 12 meses, y un próximo vencimiento por valor de US$ 400 millones para el 7 de diciembre. Además, debe asumir cupones por un total de más de US$ 59.000 millones, con vencimiento el 11 y 12 de noviembre.