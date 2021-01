“Spid 35” el nuevo formato de supermercados que reveló Cencosud junto a millonario plan de inversiones

Retail

Firma confirmó lanzamiento del formato de proximidad en supermercados, el que tendrá tiempos de entrega menores a 35 minutos. Plan global a tres años considera US$ 1.800 millones.

Tal como adelantó Diario Financiero, este jueves Cencosud dio a conocer su plan de inversiones, el que según señaló Matias Videla, gerente general de retail en un punto de prensa virtual, asciende a US$ 1.800 millones para los próximos tres años.

Pero lo más revelador fue la confirmación de su nuevo formato de supermercados, Spid 35, que desde mañana se podrá ver en la app de Cornershop y que tendrá cobertura en tres comunas de Santiago inicialmente: Las Condes, Providencia y Vitacura.

Según destacó Videla, la diferencia de este modelo contra otros del mercado, es que su principal valor es el estar enfocado en compras express y en un público joven (18 a 35 años). El objetivo es poder despachar en menos de 35 minutos.

"Ofreceremos 1.600 artículos que se entregarán en menos de 35 minutos, principalmente de alimentación, bebidas, categorías básicas de hogar, snacks, golosinas, comidas congeladas", entre otros, mencionó el ejecutivo, agregando que además "tendrá soluciones para bebes, tales como pañales".

Spid 35 tendrá tres etapas. La primera, es su lanzamiento este 15 de enero en el formato virtual a través de Cornershop. Luego, a inicios de febrero, se lanzará su propia app Spid, y se aplicará en las principales ciudades de los cinco países donde Cencosud opera supermercados.

Por último, y antes del segundo semestre, la tarea es operar tiendas de conveniencia físicas mediante la utilización de GLA existente o desarrollo de terrenos para implementar tiendas grises y oscuras.

Proyecciones para 2021 y el desglose de inversiones

Según comunicó Videla, para este año proyectan ingresos de poco más de $10.187.023 millones y un margen Ebitda ajustado de 9,4%. "Sería el margen Ebitda más alto de los últimos 10 años, si es que logramos este objetivo", dijo el ejecutivo.

Según añadió, la inversión por US$1.800 millones será financiada 100% por fondos propios, "no vamos a tomar nuevas deudas ni hacer aumento de capital para financiarlo", señalando que este plan de inversión va a triplicar el promedio de los últimos cinco años. De este monto, US$828 millones se invertirán en 2021.

En el desglose de la inversión, unos US$740 se usarán para remodelar el 100% de sus tiendas. Mientras que a través de US$340 millones construirán 144 locales, con 390.000 m2 incrementales.

Asimismo, se contempla la construcción de dos nuevos centros comerciales, en Perú y Colombia, cinco ampliaciones de malls en Chile y se reformarán otros ocho, para lo cual proyectan una inversión de US$420 millones.

Y, por último, invertirán en tecnología, logística y comercio electrónico con un monto de US$300 millones. Bajo este paraguas, el objetivo también es inaugurar más tiendas oscuras en Chile, Argentina y Perú.

Restricción de ventas presenciales en supermercados

En tanto, luego de las críticas que ha generado el anuncio del gobierno de restringir las compras presenciales en comunas en cuarentena al interior de la industria supermercadista-que según se advirtió aplicaría desde este jueves, aunque no se publicó en el Diario Oficial-, Videla sacó la voz y se refirió a la medida del gobierno como que "no tiene ningún sentido".

"Esto ya lo vivimos en otros países. Si me preguntan, no le encuentro ningún sentido a la medida, me parece que no beneficia a nadie sino que perjudica al consumidor", criticó el ejecutivo, agregando que pueden haber artículos importantes para una casa y que al tener que comprar el producto por e-commerce, los clientes tengan que esperar debido al tiempo de entrega: "yo creo esto no ayuda nada".