El sello Holuigue en TVN en la semana que se conoció el proceso formal para vender o arrendar el edificio de Bellavista

Esta semana se conoció públicamente el comienzo de un proceso formal para vender o arrendar el edificio, una decisión que la timonel de TVN ha promovido desde su nombramiento como líder de esa mesa en diciembre.

La información comenzó a circular el martes por la noche: la prensa publicaría al día siguiente que la corredora de propiedades Colliers iniciaba un proceso formal para vender el edificio de TVN. La sorpresa y el nerviosismo cundieron entre los trabajadores de la señal estatal que hasta entonces contemplaban ese escenario como una posibilidad muy lejana. "Esa noche los distintos WhatsApp que reúnen a quienes trabajamos en el canal se incendiaron", reconoce uno de esos profesionales.

No fue hasta el miércoles en la mañana que la comunidad de TVN pudo respirar más tranquila. A las 11:00 AM, su director ejecutivo, Francisco Guijón, envió una comunicación interna a todos sus trabajadores con el siguiente asunto: "Sobre la venta o arriendo de nuestro edificio". Allí aclaraba que "no hay intención de cierre del canal, sino que darle viabilidad" y luego anunciaba: "Dado las consultas, los invito a una reunión por Google Meet para resolver cualquier duda a las 16:30 hrs."

Guijón ha sido el encargado de dar las explicaciones dentro de la señal pública, no obstante, en los pasillos de Bellavista 0990 aseguran que es la presidenta del directorio, Anita Holuigue, quien lleva las riendas de esta operación, así como de casi todas las hebras que se mueven en ese canal. "Ella es quien realmente manda," es una frase que se repite entre los trabajadores del canal. "Desde que asumió, Anita es mucho más que la cabeza del directorio, ella es más bien una presidenta ejecutiva de TVN", añade un importante funcionario de la red.

Otro profesional agrega que la ex líder de las radios del grupo Copesa participa activamente en las diversas áreas de la empresa. "Está arriba de las finanzas, se interesa en los contenidos y la programación, también en el área de prensa y el matinal. Hace sugerencias, entrega recomendaciones y, claro viniendo de ella, esas propuestas tienen mucho peso y resonancia en cada departamento".

Todo bajo control

Anita Holuigue aterrizó en la mesa de TVN en abril de 2018. Desde un comienzo, aseguran en ese directorio, que ella asumió el liderazgo en el tema económico. De hecho, fue quien encabezó el comité de finanzas y junto al entonces director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, confeccionaron el plan de negocios para viabilizar económicamente a la estación ese año. "Se comprometió bastante con esa tarea y llegaba a las reuniones con mucha información, conocía los flujos de caja, las cuotas de los créditos, las problemáticas en la gestión, sabía mucho más al respecto que todo el resto de los directores", asegura una persona que le tocó asistir a esos encuentros.

Quienes conocen bien a Holuigue aseguran que la proactividad y vocación de liderazgo son parte esencial de su personalidad. "En TVN ha tomado el mando y las directrices, es muy de "hacer" y pragmática", agrega otro profesional consultado por Capital. Rasgos que, coinciden en el canal público, se notan con más fuerza desde que asumió la presidencia del directorio en diciembre del 2019, convirtiéndose de paso en la primera mujer en ocupar ese sillón. "Le queda mucho mejor este rol que el de directora: antes se metía en cosas que no eran parte de sus atribuciones, pero ahora sí le corresponde tener el control más fino de las situaciones", agrega un antiguo participante de esa mesa.

En su casa desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, Holuigue preside los directorios de TVN jueves por medio a partir de las 14:00 hrs a través de Google Meet. En ellos, además de la tradicional tabla donde se conversan distintos temas relacionados al canal como balances, resultados, programación y digital, la economista de la UC ha incorporado una nueva dinámica: invita en cada sesión a presentar a uno o dos gerentes. La idea es que los ejecutivos conozcan a los directores y viceversa, así están todos en línea y al tanto de las diversas acciones que se toman.

Mantiene comunicación diaria con Guijón, también con los jefes de las distintas áreas, así como con la directora de prensa, Marcela Abusleme, y el director de programación, José Antonio Edwards.

